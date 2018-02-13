13.02.2018 18:17 Экономика, Общество
Российский лоукостер "Победа" отказался летать в Минск из-за высоких тарифов аэропорта
Минск, 13 февраля. Российский лоукостер "Победа" отказался от полетов в Минск из-за высоких тарифов на обслуживание в аэропорту. Эту информацию БелаПАН подтвердили в пресс-службе компании.
"Победа" подтверждает отзыв слотов и приостановку переговоров с аэропортом Минска", — сообщили в пресс-службе.
В конце минувшей недели генеральный директор национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян сообщал журналистам, что российскому лоукостеру предложили такие же тарифы, как и другим российским авиакомпаниям. По его словам, 8 февраля состоялась встреча с представителем "Победы". "Мы объяснили, что тарифы, предлагаемые им, ничем не отличаются от тарифов, по которым работают "Аэрофлот", "Ютэйр", "Ямал". Эти три российские авиакомпании на регулярной основе совершают рейсы в Минск. Никаких специальных завышенных тарифов для "Победы" нет", — заявил Меликян информагентству БелТА.
В "Победе" считают, что российские авиакомпании не должны обслуживаться в Минске по тарифам нерезидентов, в то время как "Белавиа" обслуживается в Москве по тарифам для российских компаний.
"Переговоры с аэропортом Минска не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы равные условия по стоимости обслуживания в аэропортах России и Беларуси для российских и белорусских перевозчиков", — отметили в пресс-службе компании.
В декабре прошлого года "Победа" получила разрешение от белорусский авиационных властей на полеты по маршрутам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Гомель.
Источник в российской компании сообщил интернет-газете БелаПАН Naviny.by, что и полеты в Гомель также под вопросом. "Позиция белорусских властей не совсем понятна, поэтому открытие рейсов встало под сомнение", — сказал собеседник.
"Победа" не первый раз пытается выйти на белорусский рынок авиаперевозок. В 2015 году лоукостер также жаловался на заградительные тарифы со стороны аэропорта. В свою очередь белорусские авиационные власти утверждали, что российский авиаперевозчик не представил им все документы, необходимые для аккредитации.
Компания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Она базируется в подмосковном аэропорту Внуково и осуществляет полеты по России, в Армению, Германию, Грузию, Италию, Испанию, Казахстан и другие страны.
"Победа" подтверждает отзыв слотов и приостановку переговоров с аэропортом Минска", — сообщили в пресс-службе.
В конце минувшей недели генеральный директор национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян сообщал журналистам, что российскому лоукостеру предложили такие же тарифы, как и другим российским авиакомпаниям. По его словам, 8 февраля состоялась встреча с представителем "Победы". "Мы объяснили, что тарифы, предлагаемые им, ничем не отличаются от тарифов, по которым работают "Аэрофлот", "Ютэйр", "Ямал". Эти три российские авиакомпании на регулярной основе совершают рейсы в Минск. Никаких специальных завышенных тарифов для "Победы" нет", — заявил Меликян информагентству БелТА.
В "Победе" считают, что российские авиакомпании не должны обслуживаться в Минске по тарифам нерезидентов, в то время как "Белавиа" обслуживается в Москве по тарифам для российских компаний.
"Переговоры с аэропортом Минска не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы равные условия по стоимости обслуживания в аэропортах России и Беларуси для российских и белорусских перевозчиков", — отметили в пресс-службе компании.
В декабре прошлого года "Победа" получила разрешение от белорусский авиационных властей на полеты по маршрутам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Гомель.
Источник в российской компании сообщил интернет-газете БелаПАН Naviny.by, что и полеты в Гомель также под вопросом. "Позиция белорусских властей не совсем понятна, поэтому открытие рейсов встало под сомнение", — сказал собеседник.
"Победа" не первый раз пытается выйти на белорусский рынок авиаперевозок. В 2015 году лоукостер также жаловался на заградительные тарифы со стороны аэропорта. В свою очередь белорусские авиационные власти утверждали, что российский авиаперевозчик не представил им все документы, необходимые для аккредитации.
Компания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Она базируется в подмосковном аэропорту Внуково и осуществляет полеты по России, в Армению, Германию, Грузию, Италию, Испанию, Казахстан и другие страны.