Исследование: Белорусы охотнее всего готовы жертвовать на поддержку социальных, экологических и образовательных инициатив и организаций

Минск, 1 марта. Охотнее всего белорусы готовы жертвовать на поддержку социальных, экологических и образовательных общественных организаций и инициатив. Таковы данные опроса белорусских интернет-пользователей "Осведомленность и включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив". Исследование проводилось в январе 2018 года Офисом европейской экспертизы и коммуникации (ОЕЭК) в партнерстве с Baltic Internet Policy Initiative (BIPI).



По данным исследования, из 4.278 опрошенных чуть больше половины (2.279 респондентов) знают об общественных организациях и неформальных инициативах в Беларуси. Как объяснила БелаПАН директор ОЕЭК Светлана Зинкевич, если люди не отвечали на первый вопрос-фильтр исследования, они не участвовали дальше в опросе, поэтому остальные данные исследования — о тех, кто ответил на вопрос положительно.



Только 6% из опрошенных в исследовании активно участвуют в деятельности общественных организаций, 15% — иногда участвуют, 33% — знают, но не участвуют. В прошлогоднем исследовании их было 6%, 15% и 31% соответственно.



Активней всего в работе общественных организаций и инициатив участвуют люди в возрасте 25—34 лет (16,48%) и 15—24 лет (15,88%), наименее активны люди в возрасте 55—74 лет (8,76%).



На вопрос "Как вы участвуете в работе общественных организаций и инициатив?" 42,2% респондентов отметили, что получают новостную рассылку или читают новости. 22,5% опрошенных подписывают онлайн-петиции, 21,2% — жертвуют средства на общественно полезные инициативы, 17,3% — помогают в качестве волонтеров, 15,6% — являются членами общественной организации или команды инициативы, 10,2% — получают услуги общественной организации, 7,5% — реализуют проекты и инициативы.



При этом женщины чаще жертвуют средства на инициативы (около 25% опрошенных женщин и около 17% мужчины), а мужчины чаще подписывают онлайн-петиции (около 27% опрошенных мужчин и около 18% женщин).



Если бы у респондентов была возможность переводить 1% своих налогов на деятельность общественных организаций, то 39,4% опрошенных поддержали бы социальные организации и инициативы, 23,4% — экологические, 21,5% — образовательные, 10,3% — никого.



"Мы в этом году впервые спросили у респондентов о том, что они бы поддержали, если бы у них была возможность переводить часть своих налогов на общественные организации, — сказал БелаПАН исполнительный директор BIPI Михаил Дорошевич. — Приоритетными для людей стали социальные, экологические и образовательные организации и инициативы. Скорее всего, это связано с уже сформированным общественным мнением и с проведенными медиакампаниями. Но хотелось бы, чтобы в будущем не забывали и про организации, работающие в сфере регионального развития и с местными сообществами".



В тройку наиболее известных общественных организаций или инициатив вошли профсоюзные (53,3%), молодежные (52,1%), а также спортивные и туристические (47%) организации. При этом финансово поддержать профсоюзные организации согласны лишь 7,9% респондентов. О религиозных организациях знают 38,2% опрошенных, о социальных (детские услуги, помощь уязвимым группам) — 36%, о правозащитных — 35%, об экологических — 30,6%. Причем женщины больше осведомлены о социальных организациях, мужчины — обо всех остальных.



Наименее известны организации, которые занимаются экономикой и предпринимательством (22,8%), научными исследованиями (22%) и региональным развитием (14,5%).



25,7% опрошенных полностью согласны с тем, что общественные организации приносят пользу белорусскому обществу, 41,3% — частично согласны. 4,3% респондентов считают, что общественные организации и инициативы вредят своей работой, 24,2% затруднились ответить на вопрос.



Об эффективности деятельности общественных организаций и инициатив респонденты судят по мероприятиям, в которых участвовали (38,9%), по реакциям в социальных сетях (35,5%), по позитивным публикациям в СМИ (30,9%), по отзывам знакомых (30,3%) и по опубликованным отчетам (26,6%).



