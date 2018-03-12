Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год

Минск, 12 марта. Александр Лукашенко подписал бюджет Союзного государства Беларуси и России на 2018 год. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Лукашенко 12 марта в Минске.



"Очень важно, что мы работаем, не привязываясь жестко к срокам проведения и Высшего госсовета, и заседания Совета министров, — цитирует Рапоту БелТА. — Идем по повестке дня и все вопросы, которые можно решить уже сейчас в рабочем порядке, решаем. Один из основных вопросов в повестке дня Высшего государственного совета — принятие бюджета за 2018 год. Чтобы нам не тормозить бюджетный процесс, мы уже все согласования провели. И сейчас Александр Григорьевич мне сказал, что он уже подписал бюджет. Поэтому мы можем работать спокойно уже с принятым на 2018 год бюджетом".



Рапота отметил, что соответствующий вопрос уже не будет обсуждаться на предстоящем заседании Высшего госсовета. "ВГС будет просто проинформирован, что этот вопрос решен в рабочем порядке", — сказал он.



На ВГС, по словам Рапоты, предстоит рассмотреть и утвердить итоги выполнения бюджета Союзного государства за 2017 год. "С этим мы не торопимся. Поэтому нет необходимости делать это в рабочем порядке", — отметил он.