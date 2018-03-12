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Дата распечатки: 14.09.2018 22:32
 
12.03.2018 13:11 Экономика, Финансы

Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год

Минск, 12 марта. Александр Лукашенко подписал бюджет Союзного государства Беларуси и России на 2018 год. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота после встречи с Лукашенко 12 марта в Минске.

"Очень важно, что мы работаем, не привязываясь жестко к срокам проведения и Высшего госсовета, и заседания Совета министров, — цитирует Рапоту БелТА. — Идем по повестке дня и все вопросы, которые можно решить уже сейчас в рабочем порядке, решаем. Один из основных вопросов в повестке дня Высшего государственного совета — принятие бюджета за 2018 год. Чтобы нам не тормозить бюджетный процесс, мы уже все согласования провели. И сейчас Александр Григорьевич мне сказал, что он уже подписал бюджет. Поэтому мы можем работать спокойно уже с принятым на 2018 год бюджетом".

Рапота отметил, что соответствующий вопрос уже не будет обсуждаться на предстоящем заседании Высшего госсовета. "ВГС будет просто проинформирован, что этот вопрос решен в рабочем порядке", — сказал он.

На ВГС, по словам Рапоты, предстоит рассмотреть и утвердить итоги выполнения бюджета Союзного государства за 2017 год. "С этим мы не торопимся. Поэтому нет необходимости делать это в рабочем порядке", — отметил он.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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