Лукашенко не исключает создания министерства цифровой экономики

Минск, 20 марта. Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики.



Как сказал глава государства 20 марта в Минске на встрече с творческой молодежью, ему поступают предложения о создании такого министерства. "Скорее всего, я такое решение поддержу", — цитирует Лукашенко информагентство БелТА.



Разработку декрета "О развитии цифровой экономике" он назвал примером творческого подхода в своей работе. Официальный лидер подчеркнул, что Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию ИT-технологий и цифровой экономики. "По прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее. Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда", — добавил Лукашенко.



Декрет президента № 8 "О развитии цифровой экономики" вступает в силу 28 марта. Документ подписан Лукашенко в изначальной редакции, разработанной представителями белорусского ИТ-сообщества, заявил заместитель директора по правовым вопросам администрации Парка высоких технологий Иван Жизневский 14 марта на встрече с депутатами Палаты представителей. "Мы подготовили комплексный документ, который позволил бы создать площадку для дальнейшего развития ИТ-страны. Причем основным элементом этой экосистемы будет продолжать оставаться Парк высоких технологий, — добавил он. — Серьезная работа была проведена, и документ в итоге был принят именно в той редакции, которая была разработана с учетом мнения ИТ-сообщества".



Жизневский напомнил, что декрет предусматривает продление специального правового режима ПВТ и действия налоговых льгот до 2049 года. По его словам, резиденты ПВТ смогут теперь заниматься 37 видами деятельности. Декрет № 8 вводит некоторые принципы английского права для работы в ИТ-сфере. Говоря о предусмотренном документом свободном движении капитала, он отметил, что максимально сняты бюрократические препоны.



По мнению Жизневского, после принятия декрета № 8 Беларусь "в мире прогремела". "Получается, что мы пока идем в правильном направлении. Вчера состоялось заседание наблюдательного совета ПВТ — декрет еще не вступил в силу, а у нас уже вчера зарегистрировано было 46 новых резидентов. Когда за весь прошлый год было 33 новые компании. Новые резиденты пока работают в текущем режиме, но есть огромный интерес со стороны ИТ-сектора, огромный отклик на решение главы государства", — заключил он.