21.03.2018 18:30 Общество
Карпенко: Прием в вузы по экономическим и юридическим специальностям планируется сократить примерно на 10%
Минск, 21 марта. В новом учебном году планируется сократить прием в вузы по экономическим и юридическим специальностям примерно на 10%, сообщил министр образования Игорь Карпенко в ходе онлайн-конференции в информационном агентстве БелТА 21 марта.
"Мы проводим целенаправленную работу по упорядочению образовательной деятельности учреждений высшего образования, сокращению количества специальностей и направлений специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза", — сказал он.
В феврале текущего года с госорганами, имеющими в подчинении учреждения высшего образования, прошли рабочие совещания по вопросам профилизации вузов и сокращения непрофильной подготовки. Как отметил министр, при планировании приема в вузы в 2018 году учитывается заказ на подготовку специалистов, выполнение контрольных цифр приема в 2017 году, демографическая ситуация, а также результаты трудоустройства выпускников.
"На основании этих данных в 2018 году планируется сократить прием по экономическим и юридическим специальностям примерно на 10% по отношению к фактическому приему в 2017 году", — сказал он.
В то же время, подчеркнул Карпенко, вузы расширят линейку специальностей. Например, Белорусский национальный технический университет начнет набор по специальностям "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте" и "разработка месторождений полезных ископаемых". В Брестском государственном техническом университете появится специальность "экономика электронного бизнеса", в Белорусском государственном экономическом университете — "рекламная деятельность".
Кроме того, продолжил Карпенко, будет увеличен прием на IT-специальности на бюджетную и платную форму обучения в некоторых вузах. В начале апреля планируется проведение совместной коллегии Минобразования и Министерства связи и информатизации с приглашением руководства Парка высоких технологий, ректоров соответствующих вузов, директоров средних специальных учебных заведений, где открыты IT-специальности. Цель встречи — обсудить не только цифры приема и подходы к формированию потребности в таких кадрах, но и посмотреть на содержание этого образования. Причем не только высшего и среднего специального, но и общего среднего образования, отметил министр.
Чиновник пообещал, что цифры приема в белорусские вузы будут доведены до общественности до 1 апреля.
"Мы проводим целенаправленную работу по упорядочению образовательной деятельности учреждений высшего образования, сокращению количества специальностей и направлений специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза", — сказал он.
В феврале текущего года с госорганами, имеющими в подчинении учреждения высшего образования, прошли рабочие совещания по вопросам профилизации вузов и сокращения непрофильной подготовки. Как отметил министр, при планировании приема в вузы в 2018 году учитывается заказ на подготовку специалистов, выполнение контрольных цифр приема в 2017 году, демографическая ситуация, а также результаты трудоустройства выпускников.
"На основании этих данных в 2018 году планируется сократить прием по экономическим и юридическим специальностям примерно на 10% по отношению к фактическому приему в 2017 году", — сказал он.
В то же время, подчеркнул Карпенко, вузы расширят линейку специальностей. Например, Белорусский национальный технический университет начнет набор по специальностям "эксплуатация интеллектуальных транспортных систем на автомобильном и городском транспорте" и "разработка месторождений полезных ископаемых". В Брестском государственном техническом университете появится специальность "экономика электронного бизнеса", в Белорусском государственном экономическом университете — "рекламная деятельность".
Кроме того, продолжил Карпенко, будет увеличен прием на IT-специальности на бюджетную и платную форму обучения в некоторых вузах. В начале апреля планируется проведение совместной коллегии Минобразования и Министерства связи и информатизации с приглашением руководства Парка высоких технологий, ректоров соответствующих вузов, директоров средних специальных учебных заведений, где открыты IT-специальности. Цель встречи — обсудить не только цифры приема и подходы к формированию потребности в таких кадрах, но и посмотреть на содержание этого образования. Причем не только высшего и среднего специального, но и общего среднего образования, отметил министр.
Чиновник пообещал, что цифры приема в белорусские вузы будут доведены до общественности до 1 апреля.