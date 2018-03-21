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Дата распечатки: 24.09.2018 05:30
 
21.03.2018 19:16 Общество

Министр образования: Беларусь, возможно, перейдет на новую методологию оценки тестовых испытаний при поступлении в вузы

Минск, 21 марта. В будущем Беларусь, возможно, перейдет на новую методологию оценки тестовых испытаний при поступлении в вузы. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко в ходе онлайн-конференции в информационном агентстве БелТА 21 марта.

Он отметил, что сегодня используется методология рейтинга, которая многим, в том числе ученикам, абитуриентам и родителям, не понятна.

"В мире существуют и другие методики. Мы их внимательно изучили, в том числе у наших ближайших соседей. Республиканский институт контроля знаний разработал новую методологию оценки тестов централизованного тестирования. В этом году на эту методологию пока переходить не будем — нам нужно ее опробовать. Поэтому в текущем году будем оценивать по прошлой методологии. Но параллельно оценим и по новой. Мы посмотрим, насколько она успешна в рамках конкретной вступительной кампании", — сообщил министр.

Карпенко рассказал, что большинство новаций, которые планируется ввести в правила приема, коснутся вступительной кампании 2019 года. Скорее всего, это будут сроки регистрации абитуриентов для участия в ЦТ. Далее изменения коснутся требований о наличии стажа работы при поступлении для получения образования в заочной или вечерней форме. Также идет речь о проведении для поступающих на специальности, которые требуют наличия особых практических навыков, дополнительного вступительного испытания в вузах. Перечень таких специальностей будет определяться соответствующими структурами, Министерством образования. Планируется предусмотреть возможность целевой подготовки специалистов с высшим образованием для организаций независимо от их места нахождения. Будет упорядочена система льгот при поступлении.

Чиновник подчеркнул —  предполагается, что эти изменения могут вступить в силу не ранее 2019 года.

Министерство образования также определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2018 году. Так, по учебному предмету белорусский язык или русский язык неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов включительно, для специальностей филологического профиля — от 0 до 24. По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — от 0 до 19 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов. По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — неудовлетворительные отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — от 0 до 14 баллов.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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