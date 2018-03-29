29.03.2018 18:39 Экономика, Финансы
Представитель МНС: Радикальных изменений в Налоговом кодексе не будет
Минск, 29 марта. Радикальных изменений в налоговом законодательстве Беларуси ожидать не стоит. Об этом заявила начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Ольга Тарасевич 29 марта во время онлайн-конференции, организованной информагентством БелТА.
По ее словам, по поручению Александра Лукашенко созданы две рабочие группы по корректировке и реформированию налогового законодательства. "Очень плотно работает группа, созданная при Министерстве финансов. Уже состоялось 10 заседаний, в настоящее время идет работа непосредственно над статьями и главами Налогового кодекса. Обсуждается, какие нормы должны сохраниться, какие необходимо откорректировать, а какие вовсе убрать, так как они уже устарели и нужно переходить к другому порядку исчисления налогов", — отметила представитель МНС.
"Радикальных изменений налогового законодательства, скорее всего, не будет. Но планируется изменить механизм исчисления ряда налогов, упростить их администрирование. Какие-то механизмы мы вообще планируем отменить, какие-то — усовершенствовать таким образом, чтобы их легко можно было применять на практике — рассчитывать сумму налога и определять налоговые обязательства с минимальными затратами времени", — сказала Тарасевич.
Начальник управления подчеркнула, что с внесением изменений в законодательство предусматривается общее снижение налоговой нагрузки, но не за счет предоставления дополнительных льгот или корректировки налогооблагаемых баз и объектов, а за счет применения иного механизма расчета самой суммы налога. "Продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета, чтобы прийти к единому отражению определенных показателей. Тем самым мы сократим количество корректировок, необходимых для определения сумм налогов. Завершить работу над проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс планируется до конца второго квартала", — уточнила Тарасевич.
Как сообщалось, разработать новую редакцию Налогового кодекса Лукашенко поручил к 1 сентября 2018 года.
По ее словам, по поручению Александра Лукашенко созданы две рабочие группы по корректировке и реформированию налогового законодательства. "Очень плотно работает группа, созданная при Министерстве финансов. Уже состоялось 10 заседаний, в настоящее время идет работа непосредственно над статьями и главами Налогового кодекса. Обсуждается, какие нормы должны сохраниться, какие необходимо откорректировать, а какие вовсе убрать, так как они уже устарели и нужно переходить к другому порядку исчисления налогов", — отметила представитель МНС.
"Радикальных изменений налогового законодательства, скорее всего, не будет. Но планируется изменить механизм исчисления ряда налогов, упростить их администрирование. Какие-то механизмы мы вообще планируем отменить, какие-то — усовершенствовать таким образом, чтобы их легко можно было применять на практике — рассчитывать сумму налога и определять налоговые обязательства с минимальными затратами времени", — сказала Тарасевич.
Начальник управления подчеркнула, что с внесением изменений в законодательство предусматривается общее снижение налоговой нагрузки, но не за счет предоставления дополнительных льгот или корректировки налогооблагаемых баз и объектов, а за счет применения иного механизма расчета самой суммы налога. "Продолжится сближение бухгалтерского и налогового учета, чтобы прийти к единому отражению определенных показателей. Тем самым мы сократим количество корректировок, необходимых для определения сумм налогов. Завершить работу над проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс планируется до конца второго квартала", — уточнила Тарасевич.
Как сообщалось, разработать новую редакцию Налогового кодекса Лукашенко поручил к 1 сентября 2018 года.