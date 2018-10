Анонс событий на 06 – 08 апреля 2018 года

**По состоянию на 05 апреля, 16.00**

06 апреля, пятница



Минск

Пресс-конференция на тему: «Красный Крест в Беларуси и мире

(к 70-й годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года)».

Подробно http://www.dompressy.by/2018/04/05/6-aprelya-2018-g-v-12-30-v-press-centre-doma-pressy-sostoitsya-press-konferenciya-na-temu-krasnyj-krest-v-belarusi-i-mire-k-70-j-godovshhine-prinyatiya-zhenevskix-konvencij-1949-goda/

Место проведения – Пресс-центр Дома прессы (ул. Хмельницкого, 10А).

Начало в 12:30.

Тел. для аккредитации (17) 292-42-93, (17) 287-18-46



Минск

Брифинг «О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц».

Участник - Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси.

Место проведения – Пресс-центр БелТА (ул. Энгельса, 30-303).

Начало в 14:00.

Аккредитация http://elo.belta.by/briefing_form/?title=%D0%9E+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85+%D0%BA+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D1%86&d=1523012400&tpl=press_form

Тел. (17) 327-24-47, (29) 645-43-38



Минск

Пресс-конференция на тему «Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь».

Участники: Колтович Владимир Васильевич, министр антимонопольного регулирования и торговли; Утюпин Павел Владимирович, заместитель министра экономики; Мелешкин Денис Владимирович, исполняющий

обязанности директора, заместитель директора Национального агентства

инвестиций и приватизации; Чагин Дмитрий Алексеевич,

председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей

Евразийского экономического союза; Шевчук Валерий Евгеньевич, Генеральный директор холдинга «Белфармпром»; Сычев Алексей Николаевич, председатель наблюдательного совета Союза «Медицина и фармацевтика – инновационные проекты».

Место проведения – Гостиница «Пекин» (ул. Красноармейская 36).

Начало в 14:00.

Тел. (29) 284-86-95 (Дарья Иванова, менеджер проектов IPR).



Минск

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Повестка дня мероприятия включает 12 вопросов, касающихся сотрудничества между государствами-участниками в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия внешнеполитических ведомств.

Место проведения - «Президент-отель» (ул.Кирова, 18).

Программа:

09:10 – церемония встречи Министром иностранных дел Беларуси В.Макеем глав делегаций стран-участниц СНГ;

09:40 – совместное фотографирование руководителей делегаций-участниц заседания;

12:10 – протокольная фото- и видеосъемка заседания СМИД СНГ в расширенном формате;

12:50 – протокольная фото- и видеосъемка церемонии подписания официальных документов;

13:15 – пресс-конференция Министра иностранных дел Беларуси В.Макея, Председателя Совета министров иностранных дел СНГ, Министра иностранных дел Таджикистана С.Аслова и Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Лебедева.

Представителям СМИ, заинтересованным в освещении указанных мероприятий, необходимо прибыть в не позднее, чем за 15 минут до их начала.

Тел. (17) 327-51-54 (Пресс-служба МИД).



Минск

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц.

Место проведения – Дом правительства (ул. Советская, 11).

Начало в 10:00.

Тел. (17) 222-65-09, (17) 222-63-69



Минск

В Палате представителей Национального собрания состоится круглый стол на тему «Молодежь — настоящее и будущее суверенной Беларуси».

Место проведения – Дом правительства (ул. Советская, 11-359).

Начало в 10:00.

Тел. для аккредитации (17) 222-32-13, (29) 111-10-75 (Пресс-служба Палаты представителей).



Минск

Судебные прения по уголовному делу по факту ДТП с участием автомобиля такси и автобуса, в результате которого два человека погибли и два пострадали.

Место проведения – Суд Советского р-на (Логойский трак, 3).

Начало в 14:30.

Тел. для аккредитации (17) 282-06-79, (29) 881-13-27 (Анастасия Шильвян, помощник председателя Минского городского суда).



Минск

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси организует визит посла доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян, а также знаменитости, поддерживающей деятельность УВКБ ООН, Мелитины Станюты.

Программа:

11:00 - Визит посла доброй воли УВКБ ООН Искуи Абалян:

- знакомство с центром и его работой,

- мастер-класс по пению для детей-беженцев.

15:00 - Визит знаменитости, поддерживающей деятельность УВКБ ООН,

Мелитины Станюта:

- мастер-класс по художественной гимнастике для детей-

беженцев и белорусских детей.

Место проведения - Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» (ул. Чигладзе, 29).

Контакты (44) 584-60-46 miashkov@unhcr.org (Юлия Мешкова, помощник по общественной информации Представительства УВКБ ООН).



Минск, по 7 апреля

Международная специализированная выставка «Деревянное и каркасное домостроение. Баня».

Подробно http://bd.exposystems.by/derevyannoe-i-karkasnoe-domostroenie-banya-2018/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=921836351&utm_term=&utm_content=258276763169&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=921836351&utm_term=&utm_content=258276763169&gclid=EAIaIQobChMIwILu9c392QIVSjrgCh3Txg4zEAEYASAAEgLFr_D_BwE

Место проведения – Дворец спорта (пр. Победителей, 4).

Время работы 10:00 – 19:00.

Тел. (29) 625-71-25



Минск, по 7 апреля

Международная весенняя ярмарка туристских услуг «Отдых-2018».

Подробно http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/otdykh_2018/

Место проведения – НВЦ «Белэкспо» (пр. Победителей, 14).

Время работы 12:00 – 18:00.

Контакты (17) 334-11-92 tourfair@belexpo.by (Бабако Валентина Александровна).



Минск

На ярмарке «отдых-2018» состоится презентация туристических возможностей города Казани и Республики Татарстан.. После презентации состоится подписание соглашения и маркетинговой дорожной карты между нашими городами и отдельные переговоры с Департаментом по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве примут участие директор МКУ «Комитет по развитию туризма» г.Казани Дарья Александровна Санникова и председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Анатольевич Гулый.

Место проведения – НВЦ «Белэкспо» (пр. Победителей, 14).

Начало в 11:00.

Тел. (17) 259-17-40 (Республиканский союз туристической индустрии).



Минск

В рамках ярмарки «Отдых-2018» состоится презентация проекта «Воложин без барьеров»: новые горизонты в инклюзивном туризме».

На ней будут представлены промежуточные результаты проекта ЕС

«Воложин без барьеров: усиление возможностей для предоставления

социальных и рекреационных услуг для людей с инвалидностью»,

основные тенденции и перспективы развития туризма для людей с

инвалидностью в Беларуси.

Место проведения – НВЦ «Белэкспо» (пр. Победителей, 14, 2 зал).

Начало в 15:45.

Контакты для аккредитации (44) 590-19-10 info@ruralbelarus.by



Минск, по 15 апреля

Начало работы художественной выставки «Сардиния – глазами художников». На ней будут представлены работы 18 художников из Беларуси, 7 представителей России и 8 участников из Кальяри (Сардиния).

Место проведения - Гостиная Владислава Голубка (ул. Старовиленская, 14).

Начало в 17:00.

Время работы 10:00 – 17:30 (без вых).

Контакты (44) 779-99-68 info@bonstake.com (Людмила Рыбакова).



Минск, по 6 апреля

Выставка «Вода и тепло» - ведущее отраслевое мероприятие Республики Беларусь, объединяющее поставщиков и производителей технологий и оборудования для качественного водо- и теплоснабжения из более чем двадцати стран.

Подробно https://expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2582

Место проведения – Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2).

Время работы 10:00 – 14:00.

Тел. (17) 314-34-30 (Пресс-служба «Экспофорум»).



Минск, по 6 апреля

Специализированный салон «Бани и сауны: от проекта до оснащения».

Подробно https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2721

Место проведения – Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2).

Время работы 10:00 – 14:00.

Тел. (17) 314-34-30 (Пресс-служба «Экспофорум»).



Минск, по 29 апреля

Открытие персональной выставки молодого фотографа Вари Лебеденко «Человек. Без границ».

Выставка – результат путешествий, осуществленных одним фотографом за несколько лет. Это сумма впечатлений и наблюдений за людьми.

Коллекция включает в себя портреты, запечатленные в Перу, Мексике, Кубе, Доминиканской Республике, Ямайке, Канаде, Беларуси и Литве, а также на Каймановых островах.

Место проведения – Музей истории белорусского кино (ул. Свердлова, 4).

Начало в 18:00.

Время работы 11:00 – 18:30 (без вых).

Тел. (17) 327-10-75, (29) 627-10-75



Минск

Выставку Сальвадора Дали посетит Вице-мэр провинции Пезаро и Советник по культуре Даниэле Вимини.

Место проведения – НИМ (ул. Маркса, 12).

Начало в 16:30.

Тел. для аккредитации (29) 137-20-05



Минск, по 8 апреля

Ретроспектива «Сумерки и красота: новая классика японского кино».

«Третье убийство» (2017), режиссер Хирокадзу Корэ-Эда.

Подробно http://kinominska.by/news/648#undefined/undefined

Место проведения – Кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20).

Начало в 18:30

Тел. (17) 328-39-18, (17) 327-86-84 (Отдел информации и рекламы УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома).



Минск

Большой Stand Up. Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков.

Место проведения - Дворец Республики (пл. Октябрьская, 1).

Начало в 19:00.

Тел. (17) 229-90-39



Минск

Концерт группы «Без билета» с презентацией нового альбома «Маяк».

Место проведения – «Прайм Холл» (пр. Победителей, 65).

Начало в 19:00.

Тел. (44) 502-11-11



Витебская обл., г. Новополоцк, по 6 апреля

Международная научная конференция «Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации».

Место проведения – ПГУ (ул. Блохина, 30).

Начало в 10:00.

Контакты (214) 53-84-04 d.alekseeva@psu.by (Дарья Алексеева, специалист по рекламе).





07 апреля, суббота



Минск

Православный праздник Благовещение. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавит Божественную литургию.

Место проведения – Свято-Духов собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3).

Начало в 10:00.

Тел. (25) 740-48-19 (о. Владимир Долгополов).



Минск

Православная Пасха. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавит Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Место проведения – Свято-Духов собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3).

Начало в 23:45.

Тел. (25) 740-48-19 (о. Владимир Долгополов).



Минск

Второй белорусский народный чемпионат по парению.

Подробно http://belarusdom.by/derevyannoe-i-karkasnoe-domostroenie-banya-2018/#1496261870132-153fcf5a-32ee

Место проведения – Дворец спорта (пр. Победителей, 4).

Время работы 10:00 – 17:00.

Контакты (29) 655-90-75 (Геннадий Мороз), (17) 237-20-50 («ЭкспоСистемс»)

info@exposystems.by



Минск

Мероприятие в рамках выставки Сальвадора Дали «Божественная комедия».

Данте и его «Божественная комедия» Часть 2. Рассказывает Сергей Васильевич Логиш, заведующий кафедрой романского языкознания БГУ, кавалер Италии.

Место проведения – Национальный исторический музей (ул. К.Маркса, 12).

Начало в 14:00.

Тел. (17) 226-09-22, (17) 327-43-22, (17) 327-48-27



Минск, по 8 апреля

Ретроспектива «Сумерки и красота: новая классика японского кино».

«Бросающий в дрожь (Мороз по коже)» (2016), режиссер Киёси Куросава.

Подробно http://kinominska.by/news/648#undefined/undefined

Место проведения – Кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20).

Начало в 18:30

Тел. (17) 328-39-18, (17) 327-86-84 (Отдел информации и рекламы УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома).



Минск

Пройдёт уже третья Пятиминутка. Приглашённый гость вечера – Александр Помидоров. Сразу после пяти минут славы – дэнсиоке для самых стойких.

Подробно http://www.bo-promo.com/event/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0-5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D0%BA/

Место проведения – «Корпус» (пр. Машерова, 9/8).

Начало в 20:00.

Тел. (44) 418-20-21



Минск

В рамках международного турнира - Кубка Монте Кларка – пройдет особенный матч по американскому футболу между киевскими «Кэпиталз» и московскими «Спартанцами».

В последний раз матч с участием российской и украинской команд проходил 14 лет назад. По понятным всем причинам, эта игра пройдет на нейтральной территории.

Место проведения - СОК «Олимпийский» (ул. Сурганова, 2А).

Начало в 16:30.

Тел. (25) 942-08-07 (Алексей Норман).



Минская обл., Стародорожский р-н

Легкоатлетический праздник «День бегуна», в котором, как ожидается, примут участие школьники, спортсмены и любители бега в разных возрастных группах со всей страны.

Подробно http://www.klbviktoria.com/position/2018/den-beguna.html

Место проведения - Агрогородок Языль.

Начало в 9:45.

Контакты yazilskayshcola@mail.ru Dashka-gruzd@yandex.ru



Витебск

Айтишники-энтузиасты проведут профориентационную конференцию ProIT для школьников и студентов, а также их родителей.

Подробно https://vitebsk.biz/afisha/more/5418/

Место проведения - ВГУ им. Машерова (пр. Московский, 33).

Начало в 13:00.

Контакты (29) 517-62-69 evgeniyapochepko@gmail.com

(Евгения Почепко, Региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске).





08 апреля, воскресенье



Минск

Православная Пасха. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавит Пасхальную вечерню.

Место проведения – Свято-Духов собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3).

Начало в 16:45.

Тел. (25) 740-48-19 (о. Владимир Долгополов).



Минск

Финал крупного киберспортивного турнира - чемпионат по Dota 2 — МЭТА`18.

Подробно https://cybersport.by/chempionaty/v-minske-proidet-chempionat-po-dota-2-meta-18-dota

Место проведения – Компьютерный клуб «Тарантул» (ДК МТЗ,

ул. Долгобродская, 24).

Контакты 29 610 10 70 d.bogush@cybersport.by (Богуш Денис Сергеевич, председатель Белорусской федерации киберспорта).



Минск

Медитации в музее. Практики внимательности к себе и искусству

Подробно http://www.artmuseum.by/ru/news/novosti-2018/meditacii-v-muzee-praktiki-vnimatelnosti-k-sebe-i-iskusstvu

Место проведения – НХМ (ул. Ленина, 20).

Начало в 11:00.

Тел. (17) 220-22-87



Минск

Масштабный концерт Hot & Top. Europa Plus TV.

В списке артистов: Willy William, Нюша, Kadebostany, MBAND, Estradarada, GAZIROVKA, Время и Стекло, L.B. ONE, Oceana, ALEKSEEV, Kush Kush, Burito, Vanotek, 5sta Family, Натан, Kokab, Arilena Ara, Миша Марвин, Slider & Magnit, Артем Пивоваров, Jaded, Maruv & Boosin Мари Краймбрери, Deepend feat. Graham Candy, Звонкий, Mosimann, ЗБС, Shanguy и Алина Артц.

Место проведения – «Минск-Арена» (пр. Победителей, 116).

Начало в 18:00.

Тел. (29) 666-66-69



Минск

XIV фестиваль духовной музыки «Золотогорская лира».

Концерт органной музыки.

Место проведения – Костел св. Роха (пр. Независимости, 44).

Начало в 20:00.

Тел. (29) 795-53-51 (кс. Юрий Санько).



Минск, по 8 апреля

Ретроспектива «Сумерки и красота: новая классика японского кино».

«Пока мы здесь» (2017), режиссер Киёси Куросава.

Подробно http://kinominska.by/news/648#undefined/undefined

Место проведения – Кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20).

Начало в 18:30

Тел. (17) 328-39-18, (17) 327-86-84 (Отдел информации и рекламы УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома).



Витебская обл., г. Полоцк

ХХХІ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки

Концерт органной музыки. Исполнитель Кристоф Хаузер.

Место проведения – Концертный зал Софийского собора.

Начало в 15:00.

Тел. (214) 42-51-34, (29) 186-05-40



Гродненский р-н

Праздник писанки «Велікоднае сонейка».

Традиция росписи пасхальных яиц в г.п. Сопоцкин включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В программе мероприятия: мастер-классы по росписи яиц (в том числе и знаменитой сопоцкинской писанки), мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, соломенных птиц; выставка изделий декоративно-прикладного творчества; выступление коллективов любительского творчества; работа игровой площадки «Пасхальные забавы», посещение Музея писанки.

Место проведения – г.п. Сопоцкин, Культурно-туристический центр.

Начало в 14:00.

Тел. (152) 72-35-41, (152) 72-07-39





В графике мероприятий возможны изменения по не зависящим от БелаПАН причинам.