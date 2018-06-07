Под Слонимом прошел сбор с начальниками полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных сил Беларуси

Минск, 7 июня. На полигоне 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Чепелево завершился двухдневный сбор с начальниками полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных сил Беларуси.



Как сообщает Министерство обороны, целью сбора была "выработка у должностных лиц оптимальных подходов к руководству полигонами и войсковыми стрельбищами, всестороннему обеспечению боевой подготовки войск, а также соблюдение требований безопасности при проведении занятий".



В первый день сбора с его участниками проводились методические занятия. Осуществлен анализ выполнения начальниками полигонов и войсковых стрельбищ задач по предназначению в первом полугодии 2017/2018 учебного года.



Во второй день были отработаны практические вопросы, касающиеся оборудования учебных мест для выполнения упражнений по вождению боевых и специальных машин под водой, преодолению ими водных преград.



Также особое внимание было уделено порядку работы специалистов полигонов и войсковых стрельбищ по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов на вверенных объектах, другим актуальным нюансам их повседневной деятельности.