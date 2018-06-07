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Дата распечатки: 08.06.2018 13:12
 
07.06.2018 20:34 Безопасность

Под Слонимом прошел сбор с начальниками полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных сил Беларуси

Минск, 7 июня. На полигоне 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Чепелево завершился двухдневный сбор с начальниками полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных сил Беларуси.

Как сообщает Министерство обороны, целью сбора была "выработка у должностных лиц оптимальных подходов к руководству полигонами и войсковыми стрельбищами, всестороннему обеспечению боевой подготовки войск, а также соблюдение требований безопасности при проведении занятий".

В первый день сбора с его участниками проводились методические занятия. Осуществлен анализ выполнения начальниками полигонов и войсковых стрельбищ задач по предназначению в первом полугодии 2017/2018 учебного года.

Во второй день были отработаны практические вопросы, касающиеся оборудования учебных мест для выполнения упражнений по вождению боевых и специальных машин под водой, преодолению ими водных преград.

Также особое внимание было уделено порядку работы специалистов полигонов и войсковых стрельбищ по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов на вверенных объектах, другим актуальным нюансам их повседневной деятельности.
БелаПАН.

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Пятница, 08 Июнь 2018, 13:12
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