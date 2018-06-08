Ученые БГУ разработали безвредную биоупаковку для долговременного хранения скоропортящихся продуктов

Минск, 8 июня. Ученые Белорусского государственного университета (БГУ) разработали безвредную биоупаковку на основе хитозана для долговременного хранения скоропортящихся продуктов.



Как сообщила пресс-служба вуза, над проектом работает коллектив научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем биологии кафедры зоологии биологического факультета.



Экологически чистая упаковка позволит увеличить сроки хранения фруктов и овощей, свежего мяса, полуфабрикатов из птицы и рыбы.



"Хитозан абсолютно инертен в организме человека, а также в природе легко разлагается почвенными бактериями, — отмечается в сообщении. — Покрытие гипоаллергенно, не требует предварительного удаления с поверхности продуктов, а при необходимости легко смывается небольшим объемом воды. Поэтому предложенная технология является экологически чистой и может получить широкое применение в мире".



Биоупаковка формируется при нанесении на продукты раствора хитозана, натурального нетоксичного биополимера, который обладает бактерицидными свойствами, а при испарении растворителя образует пленки на различных поверхностях.



Важным преимуществом инновации является способ покрытия, отмечают в БГУ. Обработать продукты можно как в производстве, так и в полевых условиях с использованием ручных или автоматических распылителей. Также пленка может быть нанесена с использованием сельскохозяйственной техники.



Подчеркивается, что сегодня в странах СНГ и за рубежом аналогов инновационному предложению БГУ не существует. Как правило, в пищевой промышленности для хранения фруктово-овощной продукции применяются составы с воском, смесями сывороточного альбумина, пчелиным воском, аскорбиновой кислотой, крахмалом с глицерином, сорбитолом и прочие. Содержащиеся в них трудно усваиваемые органические соединения и консерванты вызывают различные аллергические реакции. Разработка ученых БГУ исключает применение данных веществ и антибиотиков.



Сейчас в БГУ выпустили опытную партию растворов для создания покрытия и подали заявку на патент.



Также в начальных экспериментах по определению защитных функций раствора хитозана принимали участие учащиеся Лицея БГУ. Они провели исследования на примере плодов винограда и установили, что съедобная пленка значительно повышает срок годности этих скоропортящихся фруктов.