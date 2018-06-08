Власти допускают новое повышение пенсионного возраста в Беларуси

Минск, 8 июня. Повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться после 2022 года. По информации БелаПАН, об этом было заявлено на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения.

Бюджет Фонда социальной зашиты населения, за счет средств которого выплачиваются пенсии и пособия, исполняется с дефицитом с 2013 года. По информации БелаПАН, тема дефицита ФСЗН на этой неделе выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в Совете Республики. В заседании приняли участие руководящие работники министерств и ведомств.



"Обеспечивать сбалансированность Фонда социальной защиты населения планируется за счет комплекса мер, в том числе путем переноса некоторых расходов фонда на республиканский бюджет", — сообщил БелаПАН собеседник в парламентских кругах, знакомый с итогами заседания группы экспертов в Совете Республики.



В частности предлагается осуществлять расходы на выплату пособия по уходу за инвалидами первой группы и престарелыми, достигшими 80 лет, за счет средств республиканского бюджета, а не из средств ФСЗН.



Также с целью снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных. В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.



На официальном уровне также рассматривается возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин.



"Предложение, которое было озвучено в Совете Республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году", — сообщил собеседник БелаПАН в парламентских кругах.



Напомним, первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда в Беларуси было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате, за 2017—2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.



Новое предложение, с которым власти вышли на этой неделе в ходе заседания группы экспертов в Совете Республики, предполагает реализацию следующего этапа повышения пенсионного возраста для женщин. По оценкам государства, увеличение пенсионного возраста для женщин с 58 до 63 лет, которое можно осуществить в 2023—2032 годы, позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).



Белорусские экономисты считают такой сценарий развития событий весьма вероятным.



"Сохранить право женщин выходить на пенсию на пять лет раньше мужчин вряд ли получится. С учетом старения населения это потребует либо увеличения взносов в ФСЗН, которые и так высоки, либо снижения пенсионных выплат, но они и так невелики. Поэтому повышение пенсионного возраста женщин до уровня мужчин, скорее всего, произойдет", — отметила в комментарии БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.



Расчеты экспертов, основанные на демографических данных, подтверждают этот вывод.



"Наши расчеты, которые мы делали в рамках исследований, показывают, что для недопущения роста дефицита ФСЗН в долгосрочной перспективе пенсионный возраст женщин нужно поднимать до уровня мужчин. Поэтому, скорее всего, в 2022 году процесс повышения пенсионного возраста в Беларуси не остановится", — предполагает академический директор BEROC Катерина Борнукова.