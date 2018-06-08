В Беларуси задержан гражданин Польши, подозреваемый в незаконной поставке особо опасных психотропов из ЕС в ЕАЭС

Минск, 8 июня. Сотрудниками Брестской таможни вскрыт и пресечен канал незаконной поставки особо опасных психотропных веществ из ЕС на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



"При проведении оперативно-розыскных мероприятий недалеко от белорусско-польской границы таможенниками совместно с сотрудниками областного управления КГБ и УВД Брестского облисполкома задержан 56-летний гражданин Польши. Гражданин пытался сбыть более 300 таблеток экстази", — сообщает Брестская таможня.



"Установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ. Ранее подозреваемый, находившийся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества", — отмечается в сообщении.



В отношении гражданина Польши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси. Ему грозит длительное лишение свободы.