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Дата распечатки: 08.06.2018 13:11
 
08.06.2018 11:28 Общество

В Беларуси задержан гражданин Польши, подозреваемый в незаконной поставке особо опасных психотропов из ЕС в ЕАЭС

Минск, 8 июня. Сотрудниками Брестской таможни вскрыт и пресечен канал незаконной поставки особо опасных психотропных веществ из ЕС на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий недалеко от белорусско-польской границы таможенниками совместно с сотрудниками областного управления КГБ и УВД Брестского облисполкома задержан 56-летний гражданин Польши. Гражданин пытался сбыть более 300 таблеток экстази", — сообщает Брестская таможня.

"Установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ. Ранее подозреваемый, находившийся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества", — отмечается в сообщении.

В отношении гражданина Польши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси. Ему грозит длительное лишение свободы.
БелаПАН.

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