Лукашенко вылетел в Китай

Минск, 8 июня. Александр Лукашенко направился в Циндао (Китай), где 9—10 июня состоится XVIII заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



По информации пресс-службы президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.



Лукашенко также проведет ряд встреч с главами государств — участников саммита, в том числе с председателем КНР и президентом Монголии.



Беларусь заинтересована во взаимодействии с ШОС, исходя из своих практических интересов, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым 29 мая в Минске. "Мы намерены после получения статуса наблюдателей в 2015 году развивать сотрудничество во всех сферах и областях", — сказал он. По словам Макея, Беларусь сотрудничает с ШОС в сфере безопасности, гуманитарной и торгово-экономической сферах. "Наши отраслевые министерства и ведомства очень активное участие принимают во всех мероприятиях, которые проводятся ШОС, — отметил Макей. — Предстоящий саммит придаст новый импульс нашему взаимодействию".