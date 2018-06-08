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Дата распечатки: 08.06.2018 13:12
 
08.06.2018 11:34 Политика

Лукашенко вылетел в Китай

Минск, 8 июня. Александр Лукашенко направился в Циндао (Китай), где 9—10 июня состоится XVIII заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По информации пресс-службы президента, на саммите Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе.

Лукашенко также проведет ряд встреч с главами государств — участников саммита, в том числе с председателем КНР и президентом Монголии.

Беларусь заинтересована во взаимодействии с ШОС, исходя из своих практических интересов, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым 29 мая в Минске. "Мы намерены после получения статуса наблюдателей в 2015 году развивать сотрудничество во всех сферах и областях", — сказал он. По словам Макея, Беларусь сотрудничает с ШОС в сфере безопасности, гуманитарной и торгово-экономической сферах. "Наши отраслевые министерства и ведомства очень активное участие принимают во всех мероприятиях, которые проводятся ШОС, — отметил Макей. — Предстоящий саммит придаст новый импульс нашему взаимодействию".
БелаПАН.

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Пятница, 08 Июнь 2018, 13:12
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