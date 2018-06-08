Житель Минского района обвиняется в жестоком убийстве, совершенном в присутствии малолетнего сына

Минск, 8 июня. Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Минского района, обвиняемого в жестоком убийстве женщины, совершенном в присутствии ребенка.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 2 декабря 2017 года следственно-оперативная группа выбыла в частный дом, расположенный в агрогородке Колодищи Минского района. Медицинскими работниками была констатирована смерть 57-летней женщины, которая гостила у своей сестры, хозяйки коттеджа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки.



На основании анализа результатов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз следствием восстановлена полная картина произошедшего.



Следствием установлено, что обвиняемый жил в коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. Впоследствии они приняли решение о раздельном проживании — мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске. Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился.



Обвиняемый разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына он стал запугивать и угрожать ножом бывшей супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, пытаясь пресечь противоправные действия, он на глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение.



Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие, в связи с чем ему по сей день оказывается медицинская помощь.



Несмотря на то что мужчина не признал свою вину и давал противоречивые показания, следствием добыты доказательства его противоправных действий, в том числе и в отношении ребенка.



Действия 47-летнего мужчины квалифицированы следствием по ст. 186 УК (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться ее осуществления), пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга), п. 1 ч. 2 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство (заболевание), в отношении лица, заведомо малолетнего).



Обвиняемый находится под стражей.