СК Беларуси устанавливает обстоятельства вербовки и вывоза белорусок для занятия проституцией

Минск, 8 июня. Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело о вербовке и вывозе за границу гражданок Беларуси для занятия проституцией, возбужденное по материалам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси.



Как сообщили в СК, следствием установлено, что женщина, 1994 года рождения, для получения материальной выгоды от неустановленных иностранных лиц в период с начала 2017 до мая 2018 года осуществляла вербовку через интернет и содействовала в перевозке в Турцию в целях сексуальной эксплуатации не менее трех белорусок. Обвиняемую задержали в аэропорту во время попытки улететь из страны с очередной девушкой.



Действия обвиняемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 181 УК (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации). К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, она дает признательные показания и сотрудничает со следствием.



В настоящее время устанавливается количество вывезенных для занятия проституцией гражданок Беларуси и причастность обвиняемой к другим преступлениям.