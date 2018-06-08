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Дата распечатки: 09.06.2018 01:12
 
08.06.2018 21:41 Общество

Введен запрет на посещение лесов в 11 районах Минской области

Минск, 8 июня. В связи с высокой пожарной опасностью 8 июня введен запрет на посещение лесов в 11 районах Минской области: Вилейском, Молодечненском, Столбцовском, Несвижском, Узденском, Копыльском, Солигорском, Любанском, Стародорожском, Березинском, Борисовском. Об этом БелаПАН сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Также для посещения лесов полностью закрыты Гомельская, Брестская, Гродненская области, частично Витебская и Могилевская области.

Пресс-служба отметила, что решениями райисполкомов могут быть открыты проходы к дачным участкам и отдельные зоны для сбора грибов и ягод, которые в таком случае патрулируются государственной лесной охраной.

Актуальная информация о закрытии лесов размешена на интерактивной карте: http://www.mlh.by/maps/map.php.
Марина Носова, БелаПАН.

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Суббота, 09 Июнь 2018, 01:12
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