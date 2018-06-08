Обзор важнейших событий 8 июня 2018 года

Минск, 8 июня. Александр Лукашенко направился в Циндао (Китай), где 9—10 июня состоится XVIII заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По информации пресс-службы президента, на саммите Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами — членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе. Он также проведет ряд встреч с главами государств — участников саммита, в том числе с председателем КНР и президентом Монголии.



Повышение пенсионного возраста для женщин может продолжиться после 2022 года. По информации БелаПАН, об этом было заявлено на этой неделе в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения. Бюджет фонда, за счет средств которого выплачиваются пенсии и пособия, исполняется с дефицитом с 2013 года. Тема дефицита ФСЗН на этой неделе выносилась на рассмотрение группы экспертов, которая собиралась в Совете Республики. В заседании приняли участие руководящие работники министерств и ведомств. "Предложение, которое было озвучено в Совете Республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году", — сообщил собеседник БелаПАН в парламентских кругах.



Россия не ведет переговоров о создании в Беларуси своей военной базы, заявил на пресс-конференции в Минске посол РФ Александр Суриков. "Я вас заверяю, что никаких переговоров ни о какой базе не ведется", — сказал дипломат, комментируя недавнее высказывание министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о том, что Беларусь может вернуться к вопросу о размещении на своей территории российской военной базы в случае наращивания у своих западных границ контингента НАТО. "Мы внимательно посмотрели то, что сказал Владимир Владимирович Макей. Будет такой вопрос поставлен, если вдруг чего-то там в Польше или где, будем обсуждать. Этот вопрос требует обсуждения и принятия решения", — сказал Суриков. 1 июня в Брюсселе Владимир Макей заявил журналистам, что Беларусь не планирует разрешать России размещать ее войска на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент.



Никто не хочет вытеснить Беларусь с российского рынка, запрещая поставки ее молочной продукции, заявил на пресс-конференции Александр Суриков. "Это сельское хозяйство, переработка, а не нефть, чтобы все сильно рвались", — пояснил он. Дипломат отметил, что ему не нравится, когда Россельхознадзор вводит запреты на поставки со всей территории Беларуси, а не с отдельных предприятий за отдельные нарушения. При этом Суриков поддерживает "как российские, так и белорусские надзорные органы в вопросах сохранения и улучшения качества продуктов". "В первую очередь это здоровье человека", — заметил он.



Соглашение на 560 млн долларов между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано в китайском Циндао, передает посольство Беларуси в КНР. Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки Zotye с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ. По информации посольства, в Циндао также заключено соглашение между группой компаний "Лада ОМС" и China Sinopharm International Corp. о сотрудничестве в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов 94 млн долларов. Церемония подписания контрактов состоялась в рамках визита Александра Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.



Активисты продолжили акцию против работы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" возле урочища Куропаты — места массовых захоронений жертв сталинизма. Они посетили ресторан, написав свои претензии в книге отзывов и предложений. "Мы говорили с администратором. Увидели, что банкетный зал стоит пустой, хотя там были при полном параде и официанты, и охрана", — сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. По словам политика, он свою запись в книге жалоб адресовал владельцам заведения, предложив передать комплекс под снос или для открытия музея жертв сталинских репрессий. Северинец отметил, что в ресторане пообещали дать письменный ответ на протяжении семи дней. Он сообщил, что в ресторане предлагали пообедать. "Мы в любом случае это делать не будем", — заявил политик. Говоря о своих впечатлениях после посещения развлекательного комплекса, Северинец отметил: "Он хотя и открылся, но по факту не функционирует".