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Дата распечатки: 09.06.2018 01:12
 
08.06.2018 23:42 Политика, Экономика, Общество

В Минске презентованы национальные приоритеты миграционной политики

Минск, 8 июня. По инициативе Министерства внутренних дел Беларуси и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) 7 июня в Минске прошел семинар "Партнерство по мобильности между ЕС и Беларусью: нынешнее состояние и пути развития". В нем приняли участие представители госорганов, Европейской комиссии, Представительства Европейского союза в Беларуси, государств-членов ЕС и международных организаций.

Как сообщает МВД, в ходе мероприятия белорусская сторона презентовала национальные приоритеты миграционной политики, реализация которых возможна в рамках совместной декларации "Партнерство ради мобильности", подписанной 13 октября 2016 года в Люксембурге.

Со своей стороны представители Еврокомиссии рассказали о существующих инструментах финансирования проектов в рамках партнерства. Представители стран ЕС высказали заинтересованность в реализации конкретных совместных проектов, направленных на практическое наполнение "Партнерства ради мобильности".

По итогам проведения семинара стороны договорились о "необходимости направления белорусской стороне предложений по совместной реализации проектов с государствами-членами ЕС, подписавшими совместную декларацию, а также о проведении в следующем году аналогичного семинара", -- говорится в сообщении МВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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