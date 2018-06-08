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Дата распечатки: 09.06.2018 01:12
 
08.06.2018 23:44 Общество

У жительницы Минска изъято 76 котов

Минск, 8 июня. Во Фрунзенском районе Минска в в отношении женщины, у которой изъято 76 котов, составлен административный протокол за нарушение правил содержания домашних животных.

Как сообщает столичная милиция, в мае текущего года во Фрунзенское РУВД поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажного дома по улице Чайлытко. Они информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции ГОМ-2 Фрунзенского РУВД в отношении женщины был составлен протокол по ст.15.47 КоАП (нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных).

В настоящее время материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 09 Июнь 2018, 01:12
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