У жительницы Минска изъято 76 котов

Минск, 8 июня. Во Фрунзенском районе Минска в в отношении женщины, у которой изъято 76 котов, составлен административный протокол за нарушение правил содержания домашних животных.



Как сообщает столичная милиция, в мае текущего года во Фрунзенское РУВД поступило коллективное обращение от жильцов многоэтажного дома по улице Чайлытко. Они информировали милицию о соседке, которая содержит в своей однокомнатной квартире 76 котов. Участковым инспектором милиции ГОМ-2 Фрунзенского РУВД в отношении женщины был составлен протокол по ст.15.47 КоАП (нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных).



В настоящее время материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.

