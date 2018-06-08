Начальник отдела ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" подозревается в получении взяток

Минск, 8 июня. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска выявили факты получения взяток начальником одного из отделов ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш".



Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что руководитель с 2013 года, находясь на территории Минска, получал от представителей коммерческих структур взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а именно за обеспечение своевременных расчетов за ранее поставленный в адрес ОАО металлопрокат, в рамках договоров поставки, заключенных по результатам проведенной ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" процедуры закупки за счет собственных средств.



По информации ГУВД, "за период покровительства коммерческих структур начальник отдела получила незаконные денежные вознаграждения в качестве взяток на общую сумму более 10 тысяч долларов США".



В отношении подозреваемой по материалам подразделений службы БЭП Минска возбуждено более 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК (плучение взятки).



Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

