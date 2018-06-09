США продлили санкции против белорусских чиновников

Минск, 9 июня. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства, сообщила пресс-служба Белого дома.

Санкции были введены после белорусских выборов в марте 2006 года. Указывается, что решение было принято в связи с тем, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы и институты в стране.





Также власти США полагают, что действия указанных в санкционном списке лиц были связаны с нарушениями прав человека, включая "политические репрессии, задержания и исчезновения людей" и с коррупцией.





Согласно действующему американскому законодательству, санкции продлевается при сохранении "угрозы национальной безопасности и внешней политике США".





Решение о продлении указа принимается раз в год — в противном случае спустя три месяца после очередной даты документ утрачивает силу. Таким образом, санкции в отношении Беларуси продлены до 16 июня 2019 года.





Изначально сообщалось, что визовые и финансовые ограничения вводились для десяти человек. Помимо Александра Лукашенко и его сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список были включены секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии. Американским компаниям запрещено заключать сделки с этими людьми. Впоследствии представители США не называли число чиновников, подпадающих под санкции, и их фамилии.













В то же время США смягчили экономические санкции в отношении белорусских предприятий. Это решение, принятое в октябре 2015 года Министерством финансов США, продлевается каждые полгода.