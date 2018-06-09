Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/09/960072/
Дата распечатки: 09.06.2018 11:07
 
09.06.2018 10:15 Политика

США продлили санкции против белорусских чиновников

Минск, 9 июня. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства, сообщила пресс-служба Белого дома.
Санкции были введены после белорусских выборов в марте 2006 года. Указывается, что решение было принято в связи с тем, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы и институты в стране.

Также власти США полагают, что действия указанных в санкционном списке лиц были связаны с нарушениями прав человека, включая "политические репрессии, задержания и исчезновения людей" и с коррупцией.

Согласно действующему американскому законодательству, санкции продлевается при сохранении "угрозы национальной безопасности и внешней политике США".

Решение о продлении указа принимается раз в год — в противном случае спустя три месяца после очередной даты документ утрачивает силу. Таким образом, санкции в отношении Беларуси продлены до 16 июня 2019 года.

Изначально сообщалось, что визовые и финансовые ограничения вводились для десяти человек. Помимо Александра Лукашенко и его сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список были включены секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии. Американским компаниям запрещено заключать сделки с этими людьми. Впоследствии представители США не называли число чиновников, подпадающих под санкции, и их фамилии.

В то же время США смягчили экономические санкции в отношении белорусских предприятий. Это решение, принятое в октябре 2015 года Министерством финансов США, продлевается каждые полгода.


Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Суббота, 09 Июнь 2018, 11:07
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск