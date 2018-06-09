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Дата распечатки: 09.06.2018 11:08
 
09.06.2018 10:35 Политика

Лукашенко поздравил Елизавету II с национальным праздником — Днем рождения королевы

Минск, 9 июня. Александр Лукашенко поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником — Днем рождения королевы.

"В этот знаменательный для вашей страны день позвольте выразить Вам сердечные пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности, а народу Соединенного Королевства — мира и процветания", — говорится в поздравлении.

Елизавета Вторая отметила свое 92-летие 21 апреля, но официально свой день рождения монархи Великобритании празднуют дважды. Первый раз — непосредственно в день рождения, а второй официально — в одну из суббот июня. В официальный день рождения устраиваются массовые гуляния с артиллерийским салютом и вывешиванием флагов.


Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 09 Июнь 2018, 11:08
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