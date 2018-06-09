Лукашенко: Беларусь готова создавать в Монголии сельхозпредприятия и производства белорусской техники

Минск, 9 июня. Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия и производства белорусской техники. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 июня на встрече с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой в китайском Циндао.



Представители Монголии во время встречи выразили заинтересованность в создании молочного производства по белорусским технологиям. Лукашенко ответил, что Беларусь готова поделиться своим опытом в этом направлении. "И в случае, если мы договоримся, готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока. Я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



Он добавил, что в Монголии знакомы с возможностями Беларуси по производству автомобильной и сельскохозяйственной техники. "Если вас это будет интересовать, мы готовы вам это продемонстрировать в Беларуси. Если вас заинтересует новая техника, которую мы создаем, мы готовы с вами торговать ею, но и не только. Мы готовы также к тому, чтобы на территории Монголии создавать совместные предприятия по производству подобной техники", — обратил внимание белорусский руководитель.



Во время встречи Халтмаагийн Баттулга рассказал, что несколько лет назад он посещал Беларусь в должности министра сельского хозяйства. "Мое внимание привлекло то, что Беларусь успешно развивает молочное производство, ее продукция поставляется на рынки России и Европейского союза", — отметил монгольский президент. Посещая Беларусь, он также обратил внимание на развитие в стране производства сельскохозяйственной техники и планировал затем организовать в Монголии выставку белорусской продукции, однако реализовать намеченное в те годы так и не удалось.



Лукашенко пригласил Халтмаагийн Баттулгу снова посетить страну. "Я приглашаю вас в любое удобное время приехать в Беларусь уже президентом для того, чтобы более глубоко ознакомиться с теми направлениями развития нашего государства и экономики, которые заинтересуют и будут полезны для Монголии", — сказал глава государства.



В целом он отметил, что сегодняшняя встреча важна для развития сотрудничества и от нее во многом зависит, какой вектор приобретут отношения двух стран. Стороны констатировали, что Беларусь и Монголия располагаются между крупными государствами или блоками, поэтому важно суметь воспользоваться этим положением и найти преимущества с точки зрения экономики.