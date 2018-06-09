МИД: Вашингтон пока не способен пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси

Минск, 9 июня. Власти Соединенных Штатов Америки пока не способны пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси, заявил начальник управления информации МИД Андрей Шупляк, комментируя решение США о продлении санкций против белорусских чиновников.



МИД обращает внимание, что данное решение было инициировано в 2006 году Администрацией президента США Джорджа Буша-младшего. "Белорусско-американские отношения за это время существенно изменились, но, как мы видим, в некоторых вопросах Вашингтон, к сожалению, пока не способен пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси", — отметил Шупляк.



По мнению МИД, "все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу".



"Кроме того, мы считаем, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность", — указал Шупляк.



По его словам, белорусская сторона заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с Соединенными Штатами. "Рассчитываем на то, что результаты этого процесса будут учитываться американской стороной при принятии решений, касающихся наших двусторонних отношений", — говорится в комментарии МИД.



Как сообщал БелаПАН, президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства.



Санкции были введены после президентских выборов в марте 2006 года. Указывается, что решение было принято в связи с тем, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы и институты в стране.



Также власти США полагают, что действия указанных в санкционном списке лиц были связаны с нарушениями прав человека, включая "политические репрессии, задержания и исчезновения людей", и с коррупцией.



Согласно действующему американскому законодательству, санкции продлеваются при сохранении "угрозы национальной безопасности и внешней политике США".



Решение о продлении указа принимается раз в год — в противном случае спустя три месяца после очередной даты документ утрачивает силу. Санкции в отношении Беларуси продлены до 16 июня 2019 года.



Изначально сообщалось, что визовые и финансовые ограничения вводились для десяти человек. Помимо Александра Лукашенко и его сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список были включены секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной избирательной комиссии. Американским компаниям запрещено заключать сделки с этими людьми. Впоследствии представители США не называли число чиновников, подпадающих под санкции, и их фамилии.



В то же время США смягчили экономические санкции в отношении белорусских предприятий. Это решение, принятое в октябре 2015 года Министерством финансов США, продлевается каждые полгода.