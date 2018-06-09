Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам, а также семи группам и страницам в соцсетях за экстремистские материалы

Минск, 9 июня. Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам, а также семи группам и персональным страницам социальных сетей "ВКонтакте" и Facebook — за распространение экстремистских материалов.



Как отмечается в сообщении Мининформа, решение принималось 7 июня на основании постановлений суда и в соответствии со статьями 38, 511 закона "О средствах массовой информации".



Напомним, в начале июня Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам "за размещение ненадлежащей рекламы". "Посредством данных интернет-сайтов в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц", — пояснили в пресс-службе Мининформа.