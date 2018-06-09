Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня

Минск, 9 июня. Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 139 УК) Анастасии Талыш, 1999 года рождения, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня этого года.



Как сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, в результате первоначальных следственных действий установлено, что 29 мая девушка возвращалась с занятий в колледже домой на автобусе, следующем по маршруту Жиличи — Дубовое — Кировск. Выйдя на остановке общественного транспорта "Деревня Павловичи", домой так и не дошла. Вечером 6 июня ее тело было обнаружено недалеко от указанного остановочного пункта.



Проведены неотложные следственные действия, в том числе осмотр места обнаружения тела, опрос жильцов ближайших населенных пунктов, а также родственников погибшей. Для установления точной причины смерти девушки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.



В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, рассматриваются различные версии его совершения. В этих целях производится комплекс следственных действий: исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни потерпевшей.