Лукашенко заявил президенту Роухани о желании Беларуси решать проблемы в отношениях с Ираном

Минск, 9 июня. Беларусь настроена решать проблемы в отношениях с Ираном, заявил Александр Лукашенко 9 июня на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.



"У нас не просто от года к году улучшаются отношения — у нас есть уже целая история отношений", — приводит слова белорусского руководителя его пресс-служба.



Он отметил, что не единожды бывал в Иране и хорошо знает, с какими проблемами сталкивалась страна и какие трудности существуют в белорусско-иранских отношениях. "И мы полны решимости эти проблемы решать, — заявил глава государства. — Беларусь готова к развитию отношений с вашей страной настолько, насколько вы этого желаете".



В свою очередь Хасан Роухани вспомнил о своей предыдущей встрече с Лукашенко, которая состоялась в июле 2015 года в Уфе также на полях саммита ШОС. "После нее я дал поручение своему министру промышленности, чтобы он приехал с визитом в Беларусь для обсуждения, как нам дальше развивать двусторонние отношения и разрешить все проблемные вопросы. Я думаю, что до оптимального уровня в отношениях нам пока еще далеко, но сегодня мы находимся на уровне намного лучшем, чем раньше", — сказал иранский президент.