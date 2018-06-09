Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/09/960113/
Дата распечатки: 10.06.2018 02:33
 
09.06.2018 22:51 Спорт

Белорусские футболисты проиграли финнам в товарищеском матче

Минск, 9 июня. Поражением со счетом 0:2 завершился для белорусской футбольной сборной товарищеский матч с командой Финляндии (голы: Уронен, 8, Ягуби, 75). Встреча прошла 9 июня в Тампере.

Состав гостей: Щербицкий, Веретило (Шитов, 46), Поляков (капитан), Гаврилович, Матвейчик (Володько, 46), Ковалев (Стасевич, 75), Бага, Карницкий (Кисляк, 80), Скавыш, Лаптев, Шикавка (Драгун, 46).

"Не удалась нам сегодня игра, — заявил после матча главный тренер проигравших Игорь Криушенко. — Не удалась практически во всех компонентах: в обороне имели проблемы, имели проблемы в переходе в атаку и из атаки назад. Ну и в атаке создали не так много моментов. Здесь ситуация такая, что практически десять человек вышли новые по сравнению с составом матча с Венгрией. Было желание посмотреть всех на этом сборе, кого пригласил. Определенный риск был, но, как говорится, получили ценную информацию, которая нам пригодится".

В рейтинге ФИФА Беларусь занимает 78-е место, Финляндия — 63-е.

6 июня в Бресте команда Игоря Криушенко сыграла вничью 1:1 с Венгрией. Встреча тоже была товарищеской.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Воскресенье, 10 Июнь 2018, 02:33
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск