Белорусские футболисты проиграли финнам в товарищеском матче

Минск, 9 июня. Поражением со счетом 0:2 завершился для белорусской футбольной сборной товарищеский матч с командой Финляндии (голы: Уронен, 8, Ягуби, 75). Встреча прошла 9 июня в Тампере.



Состав гостей: Щербицкий, Веретило (Шитов, 46), Поляков (капитан), Гаврилович, Матвейчик (Володько, 46), Ковалев (Стасевич, 75), Бага, Карницкий (Кисляк, 80), Скавыш, Лаптев, Шикавка (Драгун, 46).



"Не удалась нам сегодня игра, — заявил после матча главный тренер проигравших Игорь Криушенко. — Не удалась практически во всех компонентах: в обороне имели проблемы, имели проблемы в переходе в атаку и из атаки назад. Ну и в атаке создали не так много моментов. Здесь ситуация такая, что практически десять человек вышли новые по сравнению с составом матча с Венгрией. Было желание посмотреть всех на этом сборе, кого пригласил. Определенный риск был, но, как говорится, получили ценную информацию, которая нам пригодится".



В рейтинге ФИФА Беларусь занимает 78-е место, Финляндия — 63-е.



6 июня в Бресте команда Игоря Криушенко сыграла вничью 1:1 с Венгрией. Встреча тоже была товарищеской.