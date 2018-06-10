Белстат: За январь—апрель Беларусь экспортировала продукции легкой промышленности почти на 450 млн долларов

Минск, 10 июня. В январе—апреле 2018 года текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха экспортировано на 448,4 млн долларов США, или на 15,7% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет в обзоре, посвященном Дню работников легкой промышленности, который отмечается 10 июня.



За четыре месяца текущего года за пределы страны поставлено обуви на 63,7 млн долларов, одежды текстильной (без белья) — на 64,9 млн, чулочно-носочных изделий — на 36,8 млн, корсетных изделий — на 12,6 млн долларов.

В январе—апреле 2018 года объем производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха составил 1 млрд 298,8 млн рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в сопоставимых ценах на 5,6%.

Предприятиями отрасли произведено 1,6 млн единиц туалетного и кухонного белья, 1 млн кв. м шерстяных тканей, 8,5 млн кв. м льняных тканей, 11,7 тыс. тонн непряденого волокна льна, 162 тыс. женских и мужских сумок, 6,5 млн кв. м ковров и ковровых изделий, 57 млн пар чулочно-носочных изделий.



В белорусской легкой промышленности работает более 1,6 тыс. организаций, в которых трудится почти 94 тыс. человек, обеспечивающих 4% всего объема промышленного производства.

Вместе с тем более 40 предприятий концерна пока работают с убытками, сообщил 4 июня на пресс-конференции в Минске председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик. "Над этим мы серьезно работаем, по каждому предприятию персонально, пытаемся найти точки приложения для того, чтобы выйти на безубыточную эффективную работу", — сказал он.



Ефимчик отметил, что по итогам первого квартала предприятия "Беллегпрома" получили прибыль в размере 66,9 млн рублей — это на 7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. "Мы ожидаем примерно такой рост и по итогам четырех и пяти месяцев", — сказал глава концерна.



Рентабельность реализации составила 15,4%, рентабельность продаж — 13,4%. "Это говорит о том, что вложенные в модернизацию предприятий отрасли средства имеют положительный эффект", — заявил Ефимчик.



В текущем году, сообщил он, в модернизацию отрасли планируется вложить 74 млн рублей.

