Лукашенко: Противоречия между государствами принимают все более острую форму, неопределенность стала новой "нормальностью"

Минск, 10 июня. "К сожалению, в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. Неопределенность стала новой "нормальностью", — заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай) 10 июня.



"Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.



По его мнению, на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны. "Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере. Именно практическая и экономическая кооперация стран — членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации", — считает официальный белорусский лидер.