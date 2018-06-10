Лукашенко предложил создать "IT-экосистему ШОС" и экспозицию "АгроШОС"

Минск, 10 июня. "Совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, "IT-экосистемы ШОС", которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого", — предложил Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Это "позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира, а также поможет нам обеспечить безопасность наших стран", заявил он, выступая 10 июня в Циндао (Китай).



Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии, сказал Лукашенко.



"В нашей стране этим целям в полной мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". За ним не зря закрепилось название "жемчужина Шелкового пути". Успешное развитие парка привлекает к нему все большее внимание зарубежных компаний, и не только из Беларуси и Китая, России, но и всего мира, особенно Европейского союза", — приводит утверждение официального лидера его пресс-служба.



Выделяя приоритетность экономического измерения ШОС, Беларусь, заявил Лукашенко, предлагает своим партнерам по организации совместно поработать над реализацией "некоторых задач": укрепление продовольственной безопасности; укрепление информационной и кибербезопасности, развитие IT-технологий; укрепление ядерной безопасности и использование мирного атома.



"Беларусь — страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС", — сказал Лукашенко.



Он выступил с инициативой "в рамках крупного международного форума аграриев" "Белагро", который ежегодно в июне проходит в Минске, "создать специализированную экспозицию "АгрoШОС" с приглашением в следующем году поучаствовать в ней наших друзей и партнеров по организации".



По словам Лукашенко, современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые серьезные угрозы и вызовы. "Ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере. Просто не сможет", — считает он.