Россельхознадзор снимает ограничения на поставки молочной продукции наливом с трех белорусских предприятий

Минск, 10 июня. Россельхознадзор "считает возможным" отменить с 11 июня временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении трех белорусских предприятий: Барановичского молочного комбината, Ляховичского молокозавода и "Беллакта" (Волковыск).



Ограничения были введены Россельхознадзором 6 июня в отношении всех белорусских предприятий. Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом.



9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год.



В документе прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Беларуси, отметили в Россельхознадзоре.



В ходе диалога стороны также пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий: ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (убой, разделка птицы, производство готовой мясной продукции); ООО "Вахавяк Плюс" (убой крупного рогатого скота, переработка и разделка мяса, производство сырых полуфабрикатов, жилованного блочного мяса), ООО "Гродненский мясокомбинат" (убой КРС и свиней, разделка, производство готовой мясной продукции); ООО "Белэкотехника" (производство комбикормов).



Также определены сроки и условия, при выполнении которых, Россельхознадзор сможет отменить временные ограничения на поставки в Россию продукции некоторых других белорусских предприятий. При условии предоставления белорусской стороной документов о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, которые определены Россельхознадзором, ведомство с 11 июня восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий. Их названия служба опубликовала 10 июня (названы выше).



Одновременно с этим Россельхознадзор констатировал, что белорусская сторона продолжает поставлять в Россию продукцию с многочисленными нарушениями требований законодательства ЕАЭС. В связи с этим ведомство ввело 9 июня режим временных ограничений в отношении двух компаний, продукция которых не может быть признана безопасной: ОАО "Витебский мясокомбинат" (повторное выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине); ОАО "Молоко", Витебск, производственный цех в Новолукомле (выявление альбендазола в молоке питьевом, поставляемом наливом). Запрещается поставка всех видов продукции, производимых этим предприятием.