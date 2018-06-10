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Дата распечатки: 10.06.2018 17:31
 
10.06.2018 13:06 Политика

Лукашенко: С сильным Китаем будет сильной и Беларусь

Минск, 10 июня. "Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств", — заявил Александр Лукашенко 10 июня на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

"Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником", — приводит слова белорусского руководителя его пресс-служба.

Лукашенко поздравил китайскую сторону с завершением председательства в ШОС и отметил, что прошедший саммит стал "знаковым заседанием". "Это пример, как надо проводить международные встречи. Это образец порядка, дисциплинированности и эффективности, поскольку каждый слышал друг друга и каждый из нас мог высказаться и оценить другого. Это разительное отличие от других международных организаций", — считает официальный белорусский лидер.

По его словам, ШОС — это детище Китая. "Международный авторитет, который обрела организация, — свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней", — заверил Лукашенко собеседника.

С 2010 года Беларусь является в ШОС наблюдателем.
БелаПАН.

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