10.06.2018 18:04 Политика
Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме
Минск, 10 июня. Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение для владельцев обычных паспортов заключено 10 июня в Циндао, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД.
Документ подписан по итогам переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.
От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.
Документ подписан по итогам переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.
От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.