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Дата распечатки: 10.06.2018 21:18
 
10.06.2018 18:04 Политика

Беларусь и Китай договорились о безвизовом режиме

Минск, 10 июня. Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение для владельцев обычных паспортов заключено 10 июня в Циндао, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД.

Документ подписан по итогам переговоров Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином.

От белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Владимир Макей.
БелаПАН.

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Воскресенье, 10 Июнь 2018, 21:18
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