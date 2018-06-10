Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/10/960148/
Дата распечатки: 10.06.2018 21:18
 
10.06.2018 18:20 Безопасность

"Дисплей" представил на конференции по развитию беспилотной авиации "летающие гранатометы"

Минск, 10 июня. Витебское ОАО "КБ "Дисплей" продемонстрировало на выставке в рамках научно-практической конференции по развитию беспилотной авиации образцы новых тактических беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, пятая научно-практическая конференция по перспективам развития беспилотной авиации была организована управлением применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных сил 30 мая — 1 июня на базе 927-го центра подготовки и применения БАК (Береза, Брестская область) и 174-го учебного полигона (ВВС и войск ПВО) в Доманове (Ивацевичский район, Брестская область).

Как сообщает "Белорусская военная газета", были представлены беспилотные летательные аппараты "Барражирующая труба" и "Квадро 1600", предназначенные для борьбы с легкобронированной техникой.

"Один аппарат представлен в носимом варианте, второй — в возимом. В носимом варианте есть возможность сложить БЛА в пенал, в возимом имеется поворотное устройство, которое позволяет при прицеливании изменять угол наклона боеприпаса до 90 градусов. Это прототипы аппаратов. Думаю, в скором времени представится возможность продемонстрировать нашу новинку в ходе учений. Окончательные варианты летательных аппаратов с учетом доработок будут представлены осенью этого года. На апробацию в войска данные беспилотники планируем поставить в следующем году", — цитирует "Белорусская военная газета" начальника отдела конструкторского бюро "Дисплей" Александра Вильчикова.

На данные мультикоптерные аппараты устанавливаются реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Воскресенье, 10 Июнь 2018, 21:18
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск