10.06.2018 18:20 Безопасность
"Дисплей" представил на конференции по развитию беспилотной авиации "летающие гранатометы"
Минск, 10 июня. Витебское ОАО "КБ "Дисплей" продемонстрировало на выставке в рамках научно-практической конференции по развитию беспилотной авиации образцы новых тактических беспилотных авиационных комплексов.
Напомним, пятая научно-практическая конференция по перспективам развития беспилотной авиации была организована управлением применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных сил 30 мая — 1 июня на базе 927-го центра подготовки и применения БАК (Береза, Брестская область) и 174-го учебного полигона (ВВС и войск ПВО) в Доманове (Ивацевичский район, Брестская область).
Как сообщает "Белорусская военная газета", были представлены беспилотные летательные аппараты "Барражирующая труба" и "Квадро 1600", предназначенные для борьбы с легкобронированной техникой.
"Один аппарат представлен в носимом варианте, второй — в возимом. В носимом варианте есть возможность сложить БЛА в пенал, в возимом имеется поворотное устройство, которое позволяет при прицеливании изменять угол наклона боеприпаса до 90 градусов. Это прототипы аппаратов. Думаю, в скором времени представится возможность продемонстрировать нашу новинку в ходе учений. Окончательные варианты летательных аппаратов с учетом доработок будут представлены осенью этого года. На апробацию в войска данные беспилотники планируем поставить в следующем году", — цитирует "Белорусская военная газета" начальника отдела конструкторского бюро "Дисплей" Александра Вильчикова.
На данные мультикоптерные аппараты устанавливаются реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.
Напомним, пятая научно-практическая конференция по перспективам развития беспилотной авиации была организована управлением применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных сил 30 мая — 1 июня на базе 927-го центра подготовки и применения БАК (Береза, Брестская область) и 174-го учебного полигона (ВВС и войск ПВО) в Доманове (Ивацевичский район, Брестская область).
Как сообщает "Белорусская военная газета", были представлены беспилотные летательные аппараты "Барражирующая труба" и "Квадро 1600", предназначенные для борьбы с легкобронированной техникой.
"Один аппарат представлен в носимом варианте, второй — в возимом. В носимом варианте есть возможность сложить БЛА в пенал, в возимом имеется поворотное устройство, которое позволяет при прицеливании изменять угол наклона боеприпаса до 90 градусов. Это прототипы аппаратов. Думаю, в скором времени представится возможность продемонстрировать нашу новинку в ходе учений. Окончательные варианты летательных аппаратов с учетом доработок будут представлены осенью этого года. На апробацию в войска данные беспилотники планируем поставить в следующем году", — цитирует "Белорусская военная газета" начальника отдела конструкторского бюро "Дисплей" Александра Вильчикова.
На данные мультикоптерные аппараты устанавливаются реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.