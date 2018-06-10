Лукашенко "с удовлетворением" отмечает активизацию сотрудничества с Португалией

Минск, 10 июня. Александр Лукашенко поздравил президента Португалии Марсело Ребело ди Созу и народ этой страны с национальным праздником — Днем Португалии.



"С удовлетворением отмечаю активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Республики Беларусь и Португальской Республики, заключение ряда двусторонних соглашений в экономической и политической сферах, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими народами", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.