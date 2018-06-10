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Дата распечатки: 10.06.2018 13:06
 
10.06.2018 10:13 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко "с удовлетворением" отмечает активизацию сотрудничества с Португалией

Минск, 10 июня. Александр Лукашенко поздравил президента Португалии Марсело Ребело ди Созу и народ этой страны с национальным праздником — Днем Португалии.

"С удовлетворением отмечаю активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Республики Беларусь и Португальской Республики, заключение ряда двусторонних соглашений в экономической и политической сферах, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими народами", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
БелаПАН.

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