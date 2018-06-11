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Дата распечатки: 11.06.2018 03:26
 
11.06.2018 01:07 Культура

В немецком Киле скончался известный белорусский журналист и музыкант Авенир Вайнштейн

Минск, 11 июня. В Киле (столица немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн) 10 июня, менее чем за месяц до своего 84-летия, скончался известный белорусский журналист, джазовый музыкант, композитор, продюсер и фотограф Авенир Вайнштейн. Последние годы он тяжело болел, перемещался на коляске, но не прекращал творческую деятельность.

Сообщение о смерти Вайнштейна было опубликовано в социальной сети "Фейсбук" на странице созданного им в 2003 году ансамбля "Авенир-бэнд: В джазе только деДушки".

8 июня там была размещена информация, что музыкант перенес тяжелую операцию на позвоночнике и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Вайнштейн родился 8 июля 1934 года в Харькове. В 1947 году поступил в московскую школу военно-музыкантских воспитанников по классу кларнета. В 1948—1950 годах как барабанщик и фанфарист участвовал в парадах на Красной площади. Окончил Калининградское областное музыкальное училище и институт им. Гнесиных в Москве по классу кларнета. Приехал работать в Минск, в оркестр Государственного ансамбля танца БССР.

В 1955 году стали печататься его заметки о музыке, стихи, рассказы и фельетоны. С 1967 года сотрудничал с газетой "Вечерний Минск". Публиковался также в газетах "Советская Белоруссия", "Знамя юности", журнале "Беларусь". Вел музыкальные программы на Белорусском радио. В 1969 году создал первый в республике "Белорусский диксиленд", с которым объездил весь СССР. Играл как солист-кларнетист.

В 2009 году Вайнштейн переехал в Киль для лечения в Университетской клинике. На этом настояла его супруга, преподаватель Минского государственного лингвистического университета. Она собиралась воссоединиться с ним в Германии позже, но не успела, скончавшись в 2013 году. Вместе они прожили 58 лет. Сам журналист и музыкант только за шесть месяцев 2011 года перенес семь операций. Клиника взяла на себя шефство над Вайнштейном, который в знак благодарности завещал свои органы ее студентам. Об этом Авенир Вайнштейн рассказал в 2014 году в интервью местной газете.

Несмотря на болезни и далекие расстояния, музыкант регулярно приезжал в Минск с концертами. В Киле он создал более 20 джазовых композиций. Вайнштейн был активным интернет-пользователем: свои профили создал во всех социальных сетях. Написал автобиографическую книгу "В поисках веселого Ганса".
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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Понедельник, 11 Июнь 2018, 03:26
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