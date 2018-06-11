Соболенко и Саснович улучшили свои позиции в рейтинге ВТА после открытого чемпионата Франции

Минск, 11 июня. По итогам открытого чемпионата Франции по теннису ведущие белорусские теннисистки улучшили свои позиции в одиночном рейтинге ВТА.



Арина Соболенко поднялась с 48-го на 46-е место, Александра Саснович — с 55-го на 51-е. В то же время Виктория Азаренко опустилась с 84-й на 86-ю строчку, Вера Лапко — с 78-й на 84-ю.



Соболенко и Азаренко проиграли в первом круге "Ролан Гаррос", Саснович — во втором, Лапко — в первом круге квалификации.



Наивысшим достижением в рейтинге у Соболенко остается 45-е место, у Саснович — 46-е, у Лапко — 77-е, у Азаренко — первое.



В парном рейтинге АТП Максим Мирный, несмотря на поражение в первом круге открытого чемпионата Франции, поднялся с 39-го на 34-е место, и это его лучший рейтинг после 23 апреля 2017 года.