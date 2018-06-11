На заседании СМИД ОДКБ в Алматы замминистра иностранных дел Дапкюнас изложил позицию Беларуси по вопросам международной и региональной безопасности

Минск, 11 июня. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 11 июня в Алматы (Казахстан).



Дапкюнас "представил на заседании позицию Беларуси по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, высказав ряд предложений о путях совершенствования координации деятельности и выработки согласованных подходов стран ОДКБ по основным темам международной повестки дня", сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Подробности не приводятся.



По итогам заседания принято заявление "О ситуации вокруг договора о РСМД", а также подписан ряд решений по вопросам деятельности организации.



Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Сейчас стороны (Россия как правопреемница СССР) угрожают друг другу выйти из соглашения.