В суд направлено дело бывшего гендиректора "Ивацевичдрев"

Минск, 11 июня. Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ивацевичдрев", который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями по ч. 3 ст. 424 УК, и его сообщника, обвиняемого в пособничестве в таком злоупотреблении (ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 424 УК).



Как сообщает Генеральная прокуратура, установлено, что бывший руководитель ОАО "Ивацевичдрев" при организации в 2014—2017 годах поставок меламина и химических добавок имел реальную возможность заключить договоры непосредственно с предприятием — производителем этих веществ.



Действуя вопреки интересам службы, исходя из корыстной заинтересованности, руководитель без проведения установленных процедур необоснованно включил в схему поставок товаров созданную для этих целей коммерческую структуру. Фирма-посредник была подконтрольна его сыну и второму фигуранту. Продукция закупалась у нее по заведомо завышенной стоимости.



Благодаря содействию со стороны гендиректора, его сын и второй фигурант дела были признаны победителями в конкурсах на поставки меламина и химических добавок, заключали соответствующие контракты и систематически получали прибыль.



Ущерб, причиненный ОАО "Ивацевичдрев" названными лицами, составил 749.600 рублей.



В ходе предварительного следствия сын обвиняемого возместил предприятию ущерб в полном объеме, на основании чего подал ходатайство об освобождении от ответственности по правилам ст. 88-1 УК. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство.



После проверки материалов основного уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения фигурантов в совершенных преступлениях, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств их виновности, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.



Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления КГБ по Брестской области.



Ранее примененную к обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.