Беларусь и Китай подписали дорожную карту о признании статуса уполномоченного экономического оператора

Минск, 11 июня. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай) председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководство Главного таможенного управления Китая подписали документ о порядке взаимодействия при взаимном признании уполномоченных экономических операторов, а также дорожную карту по заключению соглашения о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора.



Как сообщает пресс-служба ГТК, таможенные органы двух стран на взаимной основе разрешат уполномоченным экономическим операторам определенные упрощения при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля.



"В то время как Китаем подобные соглашения уже заключались с рядом стран, для Беларуси это первая инициатива, которая будет способствовать как сокращению денежных и временных затрат добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, так и оптимизации таможенного контроля", — отметили в комитете.



По данным белорусской таможни, на начало 2018 года в реестр уполномоченных экономических операторов включены 42 субъекта хозяйствования Гродненского региона, осуществляющих деятельность в этом статусе. Согласно таможенному кодексу ЕАЭС, операторы имеют право воспользоваться 16 льготами.