Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/11/960180/
Дата распечатки: 11.06.2018 12:41
 
11.06.2018 11:41 Экономика

Беларусь и Китай подписали дорожную карту о признании статуса уполномоченного экономического оператора

Минск, 11 июня. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао (Китай) председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководство Главного таможенного управления Китая подписали документ о порядке взаимодействия при взаимном признании уполномоченных экономических операторов, а также дорожную карту по заключению соглашения о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора.

Как сообщает пресс-служба ГТК, таможенные органы двух стран на взаимной основе разрешат уполномоченным экономическим операторам определенные упрощения при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля.

"В то время как Китаем подобные соглашения уже заключались с рядом стран, для Беларуси это первая инициатива, которая будет способствовать как сокращению денежных и временных затрат добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, так и оптимизации таможенного контроля", — отметили в комитете.

По данным белорусской таможни, на начало 2018 года в реестр уполномоченных экономических операторов включены 42 субъекта хозяйствования Гродненского региона, осуществляющих деятельность в этом статусе. Согласно таможенному кодексу ЕАЭС, операторы имеют право воспользоваться 16 льготами.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 11 Июнь 2018, 12:41
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск