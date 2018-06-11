Китай окажет Беларуси технико-экономическую помощь на 125 млн долларов

Минск, 11 июня. Китай окажет Беларуси в 2018 году технико-экономическую помощь на 800 млн юаней (около 125 млн долларов). Это предусмотрено межправительственным соглашением о технико-экономической помощи, которое было подписано министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским во время рабочего визита в Циндао (КНР) и встречи Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Минэкономики.



Соглашение предусматривает привлечение безвозмездной помощи для подготовки и реализации в Беларуси проектов "Национальный футбольный стадион", "Бассейн международного стандарта", "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и "Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".



В Циндао также подписано межправительственное рамочное соглашение о предоставлении Китаем Беларуси льготного кредита для реализации заключительного этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.



Кроме того, заключен меморандум между Минэкономики Беларуси и Министерством коммерции КНР о плане совместного развития Беларуси и Китая на основе сопряжения стратегических программ двух стран на средне- и долгосрочный периоды. Основные направления сотрудничества: развитие производственной кооперации, участие китайского бизнеса в акционерном капитале белорусских организаций, создание совместных производств; расширение сотрудничества в сфере IT; развитие новых направлений финансового сотрудничества; улучшение условий доступа и расширение взаимных поставок товаров и услуг, совместное освоение новых ниш на рынках третьих стран; усиление сотрудничества в транспортной и логистической сферах; совместное развитие отраслевой науки; дальнейшее углубление межрегионального сотрудничества. В производственной сфере предлагается возможность реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, электроника и электротехника, оптика и фотоника, новые конструкционные материалы и технологии, микробиологическая и фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования и материалов.



Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономики Беларуси и Государственным агентством международного развития и сотрудничества КНР, касающийся сотрудничества по развитию человеческого потенциала. Меморандум свидетельствует о намерениях сторон обменяться опытом по развитию человеческого потенциала в таких сферах, как образование, здравоохранение, торговля и экономика, коммунальное управление, окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, туризм, поддержка малого и среднего бизнеса, а также проводить исследовательские работы по важным тематикам двустороннего сотрудничества.