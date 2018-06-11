11.06.2018 13:15 Общество
На этой неделе сохранится преимущественно антициклональный характер погоды, сообщили синоптики
Минск, 11 июня. На этой неделе сохранится преимущественно антициклональный характер погоды, свидетельствует информация Белгидромета.
"Фронтальный раздел, на который синоптики возлагают такие надежды, сегодня (11 июня. — БелаПАН.) подошел к западным границам Беларуси. Медленно, со скоростью около 20-30 км/ч, смещаясь в восточном направлении, в ночь на вторник он будет формировать погоду на большей части территории Беларуси, а в дневные часы его влияния хватит только на востоке страны", — отмечается в релизе.
Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем по востоку кратковременные дожди разной интенсивности, местами прогремят грозы. Ветер ночью неустойчивый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до плюс 10—16 градусов, во второй половине дня повысится до плюс 19—25, по юго-востоку ночью плюс 17—18, днем 26—28 градусов тепла.
В среду и четверг территория страны будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе, в южных районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося по северу Украины. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах на юге возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8—14 градусов, днем плюс 20 по северо-востоку до плюс 28 по югу.
15 июня сохранит влияние область повышенного атмосферного давления, лишь по западу кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 9—16 градусов, днем плюс 22—29, в западных районах плюс 18—21.
В выходные погоду будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы. В отдельных районах дожди, грозы. Температура воздуха ночью 12—18 градусов тепла, по востоку местами плюс 9—11, днем плюс 21—28, в южных районах 30—31 градус тепла.
"Фронтальный раздел, на который синоптики возлагают такие надежды, сегодня (11 июня. — БелаПАН.) подошел к западным границам Беларуси. Медленно, со скоростью около 20-30 км/ч, смещаясь в восточном направлении, в ночь на вторник он будет формировать погоду на большей части территории Беларуси, а в дневные часы его влияния хватит только на востоке страны", — отмечается в релизе.
Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем по востоку кратковременные дожди разной интенсивности, местами прогремят грозы. Ветер ночью неустойчивый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до плюс 10—16 градусов, во второй половине дня повысится до плюс 19—25, по юго-востоку ночью плюс 17—18, днем 26—28 градусов тепла.
В среду и четверг территория страны будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе, в южных районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося по северу Украины. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах на юге возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8—14 градусов, днем плюс 20 по северо-востоку до плюс 28 по югу.
15 июня сохранит влияние область повышенного атмосферного давления, лишь по западу кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 9—16 градусов, днем плюс 22—29, в западных районах плюс 18—21.
В выходные погоду будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы. В отдельных районах дожди, грозы. Температура воздуха ночью 12—18 градусов тепла, по востоку местами плюс 9—11, днем плюс 21—28, в южных районах 30—31 градус тепла.