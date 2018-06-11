Минск, 11 июня. Министерство финансов Беларуси и китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали 11 июня соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга, сообщает посольство Беларуси в Китае.



Документ подписан во время встречи министра финансов Владимира Амарина с председателем агентства Ян Яном. Соглашение предусматривает проведение агентством оценки Беларуси, присвоение и сопровождение кредитного рейтинга по китайской национальной рейтинговой шкале. Подписав документ, Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая. На встрече стороны обменялись опытом в области присвоения международных рейтингов, обсудили перспективные направления сотрудничества, возможности присвоения кредитных рейтингов белорусским резидентам.



Амарин также провел переговоры с заместителем председателя Народного банка Китая Пань Гуншэнем. "Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, вопросы осуществления международных расчетов в условиях применения к ряду государств финансовых санкций США, согласовали алгоритм совместных действий по выпуску государственных ценных бумаг Республики Беларусь на финансовом рынке Китая. Получено разрешение Народного банка Китая для выпуска Беларусью облигаций на внутреннем финансовом рынке Китая", — уточнили в дипмиссии.



О том, что Беларусь рассчитывает выйти на внутренний финансовый рынок Китая с суверенными облигациями до конца 2018 года, Амарин сообщил журналистам 4 мая.