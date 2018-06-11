СМИД ОДКБ обсудил проблемы международной и региональной безопасности

Минск, 11 июня. Совет министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности 11 июня в Алматы (Казахстан) обсудил проблемы международной и региональной безопасности и возможное использование миротворческого потенциала ОДКБ в интересах ООН, сообщает пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.



В ходе пленарного заседания подписано заявление о ситуации вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, одобрен план консультаций представителей государств — членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года — первое полугодие 2019 года, принято решение о перечне тем совместных заявлений в 2018 году.



В ходе заседания СМИД одобрен проект решения Совета коллективной безопасности "О плане мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности". Документ подготовлен в целях реализации совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ, формирования эффективной информационной системы для адекватного и своевременного реагирования на проявления негативного информационного воздействия.



Подводя итоги заседания, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отметил, что состоялось обсуждение текущей ситуации в мире и вытекающих из нее задач организации: "Принят ряд решений, направленных на консолидацию усилий на внешнеполитическом направлении в целях реализации превентивных дипломатических мер по нейтрализации негативных тенденций в международных отношениях, угроз стабильности и безопасности. В этой связи представляется очень важным прошедший обмен мнениями о выполнении положений и целесообразности актуализации Коллективных указаний постоянным представителям государств — членов ОДКБ".



Хачатуров подчеркнул, что в последние годы существенно активизировалось сотрудничество ОДКБ с Секретариатом ООН в миротворческой сфере. В столицах государств — членов ОДКБ прошло согласование проекта совместной (ОДКБ и ООН) дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН (на период 2018—2020 гг.)".



"На состоявшемся заседании СМИД ОДКБ обсуждались вопросы дальнейшей работы с профильными структурами ООН по формированию правовых и организационно-технических условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в глобальной антикризисной деятельности ООН", — заявил генеральный секретарь ОДКБ.



Хачатуров отметил, что на заседании СМИД ОДКБ утвержден перечень тем совместных заявлений в 2018 году, с которыми ОДКБ будет выступать на различных уровнях и площадках, "чтобы довести до наших партнеров консолидированную позицию" государств — членов организации по ряду глобальных вопросов, в том числе рассматриваемых Генеральной ассамблеей ООН. "В частности, это вопросы противодействия терроризму и религиозному экстремизму, формирования единого и неделимого пространства безопасности, поддержки многосторонней инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе, нераспространения оружия массового уничтожения, противодействия незаконной миграции, активизации сотрудничества ОДКБ с региональными организациями", — сказал руководитель ОДКБ.