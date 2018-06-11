В Беларуси немного выросло число ДТП по вине мотоциклистов

Минск, 11 июня. За пять месяцев текущего года на дорогах Беларуси по вине водителей мототранспорта было совершено 48 ДТП. Это на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В этих авариях четыре человека погибли (-50%) и 49 (+6,5%) получили ранения. В шести случаях участники ДТП были в состоянии опьянения, сообщает управление Госавтоинспекции МВД.



В 2017 году на территории страны по вине водителей мототранспорта было совершено 187 ДТП (-17,6% по сравнению с 2016 годом), в которых 32 человека погибли и 177 (-21,7%) получили травмы и увечья. Почти 25% ДТП было совершено в состоянии опьянения. Число погибших соответствовало уровню 2016 года.



11 июня около 00.35 30-летний водитель, управляя мотоциклом "Кавасаки ZX-9R" (не зарегистрирован в установленном порядке), в районе дома № 6 по улице Ленина в Орше (Витебская область) при выборе скорости движения не учел особенности состояния транспортного средства, дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил падение. Водитель от полученных травм скончался на месте (мотошлем отсутствовал). Пассажирка мотоцикла 1998 года рождения, учащаяся 4-го курса Российского университета кооперации (Смоленск), госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы в Орше. Девушка во время аварии была в мотошлеме.