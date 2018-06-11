В Брестском районе нетрезвый водитель сбил 14-летнюю девочку

Брест, 11 июня. В Брестском районе автомобиль травмировал 14-летнюю школьницу. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло вечером 10 июня около деревне Черни.



На перекрестке 37-летний местный житель, управлявший "Опелем-Вектрой", выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на девочку, которая стояла на обочине. Школьница с телесными повреждениями госпитализирована в Брестскую детскую областную больницу.



По предварительным данным, водитель был пьян, у него взята кровь на исследование. Ранее автомобилист восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.



Во время разбирательства после ДТП брат водителя хватал сотрудников милиции за форменное обмундирование, нецензурно выражался, препятствовал оформлению аварии, заявили в ГАИ. В отношении этого гражданина были применены физическая сила и спецсредства.