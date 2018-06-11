В СК закончено следствие по делу о коррупции в сфере санаторно-курортного лечения

Минск, 11 июня. Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси завершило расследование уголовного дела о коррупции в сфере санаторно-курортного лечения.



Как сообщили в СК, 58-летняя заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения принимала взятки от руководства санаториев Беларуси за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Речь идет о закупках центром путевок и услуг у санаториев для распределения по организациям и о благополучном прохождении плановой аттестации учреждений. Так, по одному из эпизодов установлено, что женщина в качестве взятки от директора санатория безвозмездно получила услугу в виде проживания в номере повышенной комфортности санатория и находилась там более 420 суток, чем причинила ущерб учреждению более чем на 29 тыс. рублей.



Она же с марта 2014 года по январь 2017 года за вознаграждение (деньги, имущество и строительно-ремонтные услуги) давала незаконные указания руководителям санаторно-курортных организаций на заключение договоров подряда о выполнении строительно-монтажных работ с коммерческой структурой, интересы которой лоббировала.



В качестве обвиняемой по уголовному делу проходит и главный врач одного из санаториев, которая по указанию заместителя директора центра организовывала фиктивные тендеры с использованием бланков и оттисков печатей организаций, которые в процедуре переговоров участия не принимали. Документы от их имени необходимы были для придания законности заключению договоров подряда с коммерческой фирмой, представители которой в качестве "благодарности" произвели ремонт в квартире главного врача.



Следствием установлены также факты превышения служебных полномочий указанным лицом — в июне—декабре 2016 года она предоставила право проживания заместителю директора центра с семьей в номере категории люкс вместо проживания по приобретенным путевкам в номере более низкой ценовой категории и безвозмездного пользования оздоровительными и медицинскими услугами в санатории.



В результате действий фигурантов государству причинен ущерб более чем на 30 тыс. рублей. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 300 тыс. рублей.



Следствием был назначен ряд экспертных исследований, которые проводились сотрудниками центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз. Также по поручению следователей контрольно-ревизионное управление Министерства финансов по Гомельской области провело документальную проверку деятельности санаторно-курортного учреждения.



По результатам расследования уголовного дела следователями внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Министерство здравоохранения и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В них следователями предложены меры по совершенствованию системы распределения путевок в санатории, усилению контроля за соблюдением антимонопольного законодательства субъектами хозяйствования в сфере строительных услуг и исключению возможности проведения фиктивных торгов.



Действия каждой обвиняемой квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 426 (превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 430 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) Уголовного кодекса.



Обвиняемые вину не признали, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.