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Дата распечатки: 11.06.2018 14:25
 
11.06.2018 13:08 Общество

В Мостах устанавливаются обстоятельства гибели детей и взрослого в Немане

Минск, 11 июня. Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели двух малолетних мальчиков и мужчины во время ловли рыбы в Немане, сообщил БелаПАН официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По информации следствия, сообщение о трагедии поступило от ставшего очевидцем рыболова. На месте происшествия следователи установили, что днем 9 июня 43-летний житель городского поселка Большая Берестовица с 8-летним сыном и их родственник — 42-летний житель Волковысского района со своим 13-летним сыном приехали ловить рыбу на Неман в районе деревни Новоселки Мостовского района. Около 18.30, когда один из мальчиков попытался самостоятельно ловить рыбу, а второй планировал искупаться, случилась трагедия. Оба ребенка оказались под водой и начали тонуть. Отцы попытались оказать им помощь, однако спасти детей не удалось. Кроме того, ко дну ушел житель городского поселка Большая Берестовица.

В ходе проведения последующих поисковых работ работники ОСВОДа обнаружили и извлекли со дна реки тела погибших.

Для установления всех обстоятельств случившегося следователи опросили оставшегося в живых мужчину и очевидцев произошедшего. Выяснили, что рядом с местом гибели расположено устье реки Щара и имеется глубокая речная яма. При этом резкий свал в воду начинается в нескольких метрах от уреза береговой линии. Участок реки к местам массового отдыха не относится и не предназначен для купания. Незадолго до случившегося мужчины выпивали.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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