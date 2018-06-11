Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали на первых торгах недели

Минск, 11 июня. 11 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, ослабел — к евро и российскому рублю. Российская валюта подорожала более чем на копейку.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0010 рубля (0,04%) и составил 2,3562 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0044 рубля (0,22%) до 1,9972 рубля.



Курс российского рубля увеличился на 0,0114 рубля (0,36%) и составил 3,2041 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В понедельник цены на нефть стабилизировались после снижения в пятницу, Brent торгуется вблизи 76 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 0,1369 рубля и составил 62,2062 рубля.