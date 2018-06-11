Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 11.06.2018 14:25
 
11.06.2018 13:20 Экономика, Финансы

Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали на первых торгах недели

Минск, 11 июня. 11 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, ослабел — к евро и российскому рублю. Российская валюта подорожала более чем на копейку.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0010 рубля (0,04%) и составил 2,3562 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0044 рубля (0,22%) до 1,9972 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0114 рубля (0,36%) и составил 3,2041 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В понедельник цены на нефть стабилизировались после снижения в пятницу, Brent торгуется вблизи 76 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 0,1369 рубля и составил 62,2062 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Понедельник, 11 Июнь 2018, 14:25
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